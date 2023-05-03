«Не могла встать, молила о помощи»: сосед кинул в женщину мусорное ведро, угодил ей в голову и пошел под суд

Сибирячка больше двух лет добивалась справедливости в суде. Фото: Предоставлено потерпевшей

Под Новосибирском пожилой дачник отправил соседку в больницу - кинул ведро и попал ей в голову. Соседи поругались из-за мусора на границе участка, дальнейшие разборки продолжились в суде. Там признали: мужчина виновен, но срок давности преступления уже истек.

Пенсионер кинул ведро и попал в голову соседке. Фото: Предоставлено потерпевшей

«НЕ МОГЛА ВСТАТЬ, РУКИ И НОГИ НЕ СЛУШАЛИСЬ»

Соседские разборки в селе Красный Яр Ордынского района случились еще в апреле 2020 года. 52-летняя Елена рвала прошлогоднюю траву на своем участке, когда из дома напротив вышел 65-летний Владислав*. Женщина потребовала, чтобы сосед убрал 20-литровое пластиковое ведро с ее участка, он отказался. Тогда дачница кинула ведро на участок соседа и в отместку стала бросать сухую траву также в сторону Владислава. Тот разозлился, взял ведро и кинул в женщину.

- Жена вспоминает, что почувствовала сильный удар в голову, упала на землю. У нее кружилась голова, она не могла встать - руки и ноги не слушались. Лена кричала и просила помощи у соседа, она плакала, ее тошнило. А он стоял и насмехался, - рассказал КП-Новосибирск муж потерпевшей Евгений.

Сам Евгений в это время сидел с гостями в беседке в 30 метрах, говорит, что криков жены не слышал. Побежал к ней только через полтора часа, когда ему на сотовый позвонил сосед-пенсионер: «Тут твоя жена на траве валяется». Евгений вместе с другом поднял супругу и вызвал скорую, в больнице установили предварительный диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левой половины головы, шеи».

Женщине оказали помощь и отправили лечиться домой. В полиции возбудили уголовное дело по факту легкого причинения вреда здоровью.

Женщина полтора часа просила помощи, она получила сотрясение и травму головы. Фото: Предоставлено потерпевшей

СЛУЧАЙНО ПОПАЛ

Дальше - суд. Но семья пострадавшей считает, дело сильно затянули.

- Дело поступило в суд только в августе 2022 года, то есть после истечения двухлетнего срока давности. Слава богу, жена жива-здорова, уже давно вылечилась от последствий нанесенной ей травмы, - уточнил КП-Новосибирск муж потерпевшей Евгений. - На следствии и в суде сосед отрицал и не признавал вину, якобы кинул ведро в сторону и попал случайно. Мы подавали жалобы на объективность экспертизы и по легкому вреду здоровью. Однако суд счел экспертизу верной.

В апреле 2023 года суд Ордынского района вынес решение и признал 68-летнего дачника виновным в причинении умышленного вреда здоровью легкой степени тяжести. Пенсионеру грозило наказание, однако за истечением срока давности, который составляет 2 года, суд освободил мужчину от уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.

- Следствие будто умышленно велось более 2 лет, чтобы дать соседу возможность избежать наказания. Конечно, мы не согласны с решением, поэтому подадим апелляционную жалобу, но процессуально суд прав, - добавил муж потерпевшей Евгений.

Редакция КП-Новосибирск готова опубликовать мнение второй стороны.

* Имя соседа изменено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber