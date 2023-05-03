Песня «Жди меня» впервые была исполнена в Новосибирске

Двухтомник уже издан, и скоро его можно будет найти в библиотеках и магазинах города. Предоставлено К. Голодяевым

Двухтомник «Новосибирск военный» выходит в преддверии 9 Мая. И это настоящий подарок к празднику Победы. Автор настаивает: его труд - о мире, несмотря на то, что книга, как лоскутное одеяло, соткана из воспоминаний о войне. По сути это исследовательская работа, снабженная отсылками к официальным документам, но читать ее можно как художественную литературу. Живой язык наших предков, их настоящие истории, чувства и эмоции способны вызвать и слезы, и радость, попасть в самое сердце и остаться там. Наверняка эта книга не только о мире, но еще и о любви, любви к нашей большой и малой родине. Ведь именно это чувство рождается у каждого читателя, когда он начинает искренне сопереживать, узнавать и понимать людей, которые жили здесь до него.

Мы поговорили с автором Константином Голодяевым перед официальной презентацией книги. Он предупредил будущих читателей, что главная цель этой работы - показать повседневную жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны с помощью подлинных эмоций современников, чья юность пришлась на военные годы, детей, у которых не было нормального детства, но остались, возможно, наиболее яркие впечатления.

Автор книги Константин Голодяев. Фото: Предоставлено К. Голодяевым

- Константин, расскажите, как появилась идея создать книгу именно в таком, не совсем обычном формате.

- Все началось с того, что к 70-летию Победы мы с одним информагентством начали публиковать небольшие статьи о жизни города в годы войны. Постепенно они начали разрастаться, превращаться в большие главы. Часть этой информации была опубликована сразу, другая - разошлась по разным изданиям и даже потеряла автора. Выходили и документальные фильмы на основе найденной информации. Тогда и было решено, что надо все собирать воедино и публиковать.

- На чем построена книга, как проходил отбор фактов?

- Основные источники - это воспоминания людей, архивные справки как раз дополняют их. Очень большой блок информации предоставил Музей Новосибирска, при котором есть Центр устной истории. Здесь в течение многих лет собирают интервью, воспоминания участников Великой Отечественной войны - и тех, кто работал в тылу, и тех, кто был ребенком. Наш научный секретарь Евгений Андропов поделился этой информацией, которую я в свою очередь сгруппировал тематически, разделил по главам, подобрал исторические архивные факты, иллюстрации.

Благодарю всех, кто помогал мне в сборе информации: Государственный архив Новосибирской области, Новосибирский городской архив, архив Минобороны, Музей Новосибирска, Музей документального кино, Новосибирскую государственную областную библиотеку, городскую библиотеку имени К. Маркса и просто множество неравнодушных жителей нашего города.

- Хочется добавить немного интриги. Что неожиданного может найти читатель в «Новосибирске военном»?

- Книга написана в научно-популярном формате и собрана так, чтобы ее было не скучно читать. Это не ряд каких-либо цифр, фактов или фамилий. Сам жанр мемуаров предполагает живой язык. При этом в книгу добавлены QR-коды, с помощью которых во время чтения можно посмотреть какой-нибудь документальный фильм на ту же тему или послушать песню, дополняющую написанное.

Что лично меня удивило во время сбора информации? Оказывается, знаменитая впоследствии песня «Жди меня» впервые была исполнена в начале 1942 года у нас, в Новосибирске, на сцене Дома Ленина, где сейчас Камерный зал филармонии. Исполнил ее знаменитый джаз-оркестр Леонида Утесова. Музыка была написана новосибирским композитором.

Еще одно важное впечатление: когда я прочитал воспоминания людей, просмотрел массу архивных документов, то заметил, что, несмотря на все трудности военного времени, тяжелейший труд, во всех словах ветеранов и в документах сквозит вера в неизбежную победу нашего народа. Никакого паникерства, никаких предвестников плохого конца. Я был удивлен общим единодушием людей.

- Ваш труд исследовательский, но все же вы автор и писатель. И вдохновение вам тоже необходимо. Муза историка - какая она?

- Муза историка - документ. Она в страсти найти какую-то затерянную в стопке бумажку. Ты вроде бы ищешь ответ на один вопрос и находишь его, но по прочтении возникают новые вопросы - и не один, а сразу несколько. И таким образом эти вопросы множатся в геометрической прогрессии. Так из одного маленького документа может вырасти приличное исследование. Вдохновение и заключается в большом желании найти ответы на вопросы. Возможно, они будут первыми, уникальными, захватывающими. Это как поиски сокровищ.

- Существует такой штамп: книги - это «дети» писателя. Вы автор пяти монографий, сотен исследовательских статей. Как вы охарактеризовали бы этого «ребенка»?

- «Детей» много, но «Новосибирск военный» для меня самый выстраданный «ребенок». Потому что эта книга ставит очень непростые вопросы о том, как сохранить тот хрупкий мир, который мы имеем сейчас. Ведь сохранить его становится все труднее и труднее. А наши дедушки и бабушки - воевали ли они на фронте, работали ли в тылу - сделали все возможное и невозможное, чтобы войны больше не было. И это ведь широкое понятие. Мир может быть и в семье, и на работе, и даже в трамвае, когда вы куда-то едете. Сохранить ощущение мира - это важная задача.

Николай Красников, мэр наукограда Кольцово. Фото: Предоставлено администрацией Наукограда Кольцово

СКАЗАНО

Двухтомник «Новосибирск военный» вышел при помощи мэра Кольцово и финансовой поддержке предприятий наукограда. Николай Красников рассказал, почему решил ускорить процесс издания книги:

- Я посчитал чрезвычайно важной инициативу Константина Голодяева и поддержавших его сотрудников Музея Новосибирска. Это действительно важно - осознавать, что делали наши отцы и деды на фронте, в тылу. И уж точно надо побольше знать о том, что делали ровесники наших отцов здесь, в Сибири, когда надо было подставить плечо фронту. Обо всем этом так живо рассказывают сами новосибирцы, очевидцы тех далеких и трудных дней. С удовольствием и благодарностью сам листал эту книгу, вчитывался в эмоциональные, порой простые народные строки. Поэтому и возникло желание поддержать проект рублем и ускорить выход этой книги к 9 Мая. Я благодарен кольцовским организациям, которые откликнулись на мою просьбу помочь автору. Это наше общее дело.

КОНКРЕТНО

Двухтомник выходит тиражом 1000 экземпляров. Книги поступят в новосибирские и кольцовские школы и библиотеки. Часть тиража будет передана Музею Новосибирска и его филиалам, а также научным библиотекам области. Еще не менее 100 экземпляров появятся в городских книжных магазинах.