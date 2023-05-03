«Начал палить из ружья не глядя»: в Новосибирской области ссора в пивном магазине закончилась двумя трупами и реанимацией

Мужчина взял ружье и выстрелил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области конфликт между мужчинами закончился стрельбой, погибшими и вызовом скорой. Охотник из села Толмачево схватился за ружье, когда к нему в дом пришли односельчане. Итог: два трупа и еще два пострадавших - в реанимации.

Эта тема взбудоражила местных, и ее уже несколько дней пересказывают друг другу. Однако пересказ этот похож на игру в глухой телефон. Одни говорят, Всеволод* убил не специально, это была самооборона. Другие судачат: «Да ничего он не защищал. Просто сразу стрелять начал».

В запутанной истории с криминальным подтекстом разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

ЧП произошло вечером 29 апреля. В тот день, по словам местных жителей, Всеволод был дома с родственниками.

- У них как раз баня топилась. Он вместе с братом жены пошел за пивом. У магазина они встретили компанию из четырех человек, те уже выпившие были, - рассказали КП-Новосибирск сельчане. - Эта компания вела себя шумно, ну и Севу не оставили без внимания.

Из-за чего произошел конфликт, следствие еще устанавливает. По словам местных, одному из парней не понравилось, что Всеволод был одет в камуфляжную форму.

- Словесный конфликт перерос в драку. После Сева пошел домой, а компания увязалась за ним. В итоге все они зашли к нему в ограду. Компания начала угрожать семье, его родственнику, который выскочил на защиту, сломали челюсть и разбили нос, - описывают тот день местные. - Жену Севы тоже били. Всеволод же побежал в дом за ружьем: он охотник. И начал палить не глядя. Расстрелял всю компанию.

По словам соседей, мужчина сам вызвал скорую. Но двоих спасти не удалось, еще двое - в реанимации.

- СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Несколько вопросов пока остаются открытыми. Местные считают, что следователи переквалифицируют дело на «Превышение самообороны». Но возможно ли это?

Верховный суд России год назад дал разъяснения, что люди имеют право на самооборону в случае незаконных попыток войти в их жилье. Но в данной истории конфликт произошел не в доме, а возле дома, хотя уже и за забором частной территории. К тому же есть важный нюанс: стрелять в соседа, который просто ругается, нельзя, это преступление. Но его можно вытолкнуть из дома-квартиры, спустить с лестницы. И вот как раз травмы, полученные непрошеным гостем в процессе выпроваживания, не должны ставиться хозяину в вину, поскольку это считается самообороной.

В этой же истории мужчине все-таки придется отвечать по самой тяжкой статье - «Убийство двух лиц», к ней, скорее всего, скоро добавят и еще одну - «Причинение тяжкого вреда здоровью», ведь еще два человека в реанимации.

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