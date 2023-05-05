Сибирский шоколад: Шоколадная фабрика «Новосибирская» в огненные годы

Коллектив предприятия в 1943 году. Фото: Из архива Шоколадной фабрики «Новосибирская»

Поздней осенью 1941 года в Новосибирск начало поступать кондитерское оборудование, эвакуированное с оккупированной территории СССР. Этого хватило на оснащение одного шоколадного цеха, который первоначально планировали разместить на действовавшей фабрике «Красная Сибирь». Однако изначальные планы поменялись, и было принято решение основать в городе новое кондитерское предприятие, сосредоточенное в первую очередь на производстве полуфабрикатов какао для других советских фабрик.

Уже в марте следующего года в Новосибирске развернулось строительство. Работы велись в исключительно трудных условиях. Не хватало стройматериалов, транспортных средств, квалифицированных рабочих кадров - в основном на строительстве были задействованы домохозяйки, которых впоследствии пришлось обучать производственным процессам, чтобы они составили костяк коллектива новой фабрики. Большую помощь оказала «Красная Сибирь»: коллеги-кондитеры предоставляли недостающие ресурсы, людей, а также, что еще более важно, помогали обучать работников.

Закончить строительство предприятия рассчитывали еще весной-летом, но сроки постоянно срывались, и только благодаря выделению дополнительных средств запуск удалось осуществить до начала зимы - в ноябре. В первые месяцы работы на новой шоколадной фабрике (получившей название в честь героев Сталинграда) выпускали до 30 тонн шоколадных изделий ежемесячно - в основном полуфабрикаты для приготовления шоколада на других фабриках. Собственно шоколада - плиточного и порошкового - до конца 1942 года удалось выпустить только по 5 и 10 тонн.

Ю. А. Эфрон (в центре) - директор Новосибирской шоколадной фабрики с июня 1942 года по март 1944 года - и администрация фабрики. Фото: Из архива Шоколадной фабрики «Новосибирская»

Для того чтобы справиться с нехваткой квалифицированных рабочих, немногие имевшиеся в наличии специалисты-кондитеры занялись обучением тех самых строителей, которые только что возводили предприятие. Таким образом удалось создать ядро нового рабочего коллектива. Работая стахановскими темпами, осваивая сразу несколько специальностей, люди, которые недавно вообще не имели представления о кондитерском ремесле, добивались почти полуторакратной выработки продукции, несмотря на перебои с сырьем и тяжелые условия работы! Смены в условиях военного времени длились по 11 часов, кроме того, фабрика регулярно выделяла своих специалистов на шахты Кузбасса и сельскохозяйственные работы в районы области.

Одной из главных проблем была нехватка топлива: люди могли работать сверхурочно, отсутствовавшему сырью находили адекватную замену, а вот уголь и дрова для фабричных печей заменить было нечем.

Постепенно дело налаживалось, а производство - расширялось. В 1943 году на фабрике заработал конфетный цех. Уже с лета в дополнение к плиточному, фигурному и порошковому шоколаду начался выпуск нескольких сортов конфет. Особой свободы для творчества новосибирским кондитерам, правда, не давали - требовалось неукоснительно соблюдать рецептуры, поступавшие из Наркомпищепрома. Кроме того, из соображений экономии каждая конфета на 12% состояла из муки - она заменяла дефицитное сырье. Тем не менее сотрудники вносили свои рацпредложения и старались оптимизировать производство - благодаря их энтузиазму предприятие экономило десятки тысяч рублей в год!

По итогам 1943 года фабрика получила переходящее Красное знамя пищевых предприятий области - так высоко оценили мотивацию и усилия ее персонала! Следующий год был еще более плодотворным, а главное, удалось расширить территорию фабрики и ввести в эксплуатацию дополнительное оборудование. Теперь фабрика Героев Сталинграда производила уже 4 сорта шоколада и 17 сортов конфет, в том числе и технологически сложные, о выпуске которых в 1942 году не могло идти и речи.

В победном 1945 году на фабрике появилась собственная лаборатория - начали улучшать производственные процессы, вести разработку собственных рецептур. Однако негативные последствия постоянных переработок тоже дали о себе знать: выяснилось, что часть оборудования изношена практически до предела. Стерлись гранитные валы мельниц, треснул главный меланжер шоколадного цеха, многие устройства подлежали полной замене. Фабрика нуждалась в капитальном ремонте и обновлении - именно это и стало приоритетной задачей предприятия на ближайшие годы.

Но это было уже после, а тогда самым важным было то, что предприятие, созданное практически с нуля силами людей, совершенно далеких от кондитерского дела, выстояло в самые тяжелые и страшные годы. Не просто выстояло, но и показало, что стремление во что бы то ни стало выполнить возложенную задачу может быть важнее опыта и навыков. Опыт пришел с годами упорного труда, и фабрика, изначально выпускавшая только полуфабрикаты для других предприятий, стала сильным самостоятельным производством - гордостью своего региона и своей страны!

Реконструкция производственных помещений фабрики 1980-е годы. Фото: Из архива Шоколадной фабрики «Новосибирская»

Сегодня Шоколадная фабрика «Новосибирская» выпускает более 100 наименований кондитерских изделий, среди которых хорошо известные шоколадные конфеты «Мишка косолапый», «Ромашка», «Ласточка - вестница весны», «Бури Вестник», «Сибирский сувенир»; наборы «Мой любимый город», «Новосибирск», «Птичье молоко»; различные виды зефира и мармеладных изделий. Специалисты фабрики продолжают лучшие традиции по выпуску кондитерских изделий и ежегодно выводят на рынок новые продукты.

Ежегодно на предприятии производится более 7 тысяч тонн кондитерских изделий, среди которых уникальный набор «Сибирский сувенир», получивший Золотую медаль Международного смотра качества кондитерских изделий «Инновации и традиции - 2023».

Шоколадная фабрика «Новосибирская» это:

• единственное кондитерское предприятие за Уралом, имеющее полный цикл производства кондитерских изделий: от переработки какао-бобов до производства готовой продукции;

• 780 сотрудников;

• сеть фирменных магазинов «Аленка»;

• география поставок - вся Россия;

• экспорт страны СНГ.

Продукция предприятия также известна и популярна в соседних областях.

Кондитеры фабрики гордятся многочисленными победами в городских, региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсах: «Новосибирская марка», «Успешное развитие бизнеса в Сибири», «Сибирская ярмарка», «100 лучших товаров России», «ПРОДЭКСПО», WorldFood.

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