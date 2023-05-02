Пересадка органов, раннее обнаружение рака и искусственный интеллект

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На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» медики рассказали, как внедряют новые технологии и чем местная медицина привлекает неместных пациентов. Самые интересные фрагменты обсуждений - в нашем материале.

ПЕРЕСАДИЛИ ПЕЧЕНЬ ПЯТИМЕСЯЧНОМУ МАЛЫШУ

Очереди на пересадку органов ждут тысячи детей, но занимаются детской трансплантологией лишь несколько учреждений по всей стране. Среди них - Новосибирская областная больница. Здесь спасают и взрослых, и самых маленьких. Например, проводили трансплантацию печени пятимесячному малышу. Пересадка органов считается одной из самых сложных среди высокотехнологичных операций.

Николай Бугайченко, к. м. н., врач-хирург, начальник отдела коммерческой деятельности Новосибирской областной клинической больницы. Фото: Галина Пономарёва

- Программу по трансплантации органов мы запустили в 2010 году, - рассказал Николай Бугайченко, к. м. н., врач-хирург, начальник отдела коммерческой деятельности Новосибирской областной клинической больницы. - Трансплантационные практики внедряются наиболее грамотными специалистами. Лидера этого направления Ивана Поршенникова в 2015 году признали лучшим хирургом России. А в 2013 году он получил за работу в сфере трансплантологии Государственную премию Новосибирской области.

КОВИДНАЯ ИСТОРИЯ

В многопрофильной Клинике Санитас около года назад запустили проект «Центр патологии шейки матки». Занимаются исследованием, диагностикой и лечением новообразований. После ковида гинекологи начали ставить этот диагноз все большему числу женщин.

Кристина Елизарова, руководитель отдела маркетинга и рекламы Клиники Санитас. Фото: Галина Пономарёва

- Не уверены, повлиял ли на это именно коронавирус, но сама ситуация была опасной: данный вид рака является одним из самых агрессивных и практически невидимых. Мы его обнаруживали уже на последних стадиях. Поэтому приобрели австралийский инновационный аппарат - теперь такой есть во всех наших клиниках. Оснастили им все наши гинекологические отделения. Теперь можем провести быструю диагностику, а если потребуется, пустить в ход «тяжелую артиллерию», - говорит Кристина Елизарова, руководитель отдела маркетинга и рекламы клиники «Санитас».

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

А в «МИГ Клиника в Новосибирске» врачам помогает искусственный интеллект. Он участвует в расшифровке и описании компьютерной томограммы (КТ) грудной клетки. По словам Михаила Гордеева, к. м. н., врача-хирурга, главного врача клиники, искусственный интеллект хорош не только своей беспристрастностью: он не фокусируется на одном конкретном месте снимка, а изучает все, что оказывается в его поле зрения.

Михаил Гордеев, к. м. н., врач-хирург, главный врач «МИГ Клиника в Новосибирске». Фото: Галина Пономарёва

- Искусственный интеллект - великолепный помощник. Он всего за несколько минут распознает признаки 10 видов заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной и гормональной систем по одному снимку. При этом для пациента не происходит ничего необычного: процесс «съемки» внутри томографа с использованием искусственного интеллекта занимает те же 20 - 30 минут, - объяснил Михаил Гордеев. - Бояться высоких технологий не нужно: машина не ставит диагноз. Алгоритм, обученный на миллионах снимков, сокращает время на выполнение рутинных измерений и акцентирует внимание врача- рентгенолога, а потом и лечащего врача на тревожных изменениях, которые тот может упустить, потому что пациента они пока не беспокоят. Таким образом, ценное время приема врача сохраняется для сложной аналитической работы по постановке диагноза.

РАБОТАТЬ СООБЩА

По словам главного врача Клиники Эксперт в Новосибирске Михаила Пимкина, главное в работе частной медицинской организации - здоровье и комфорт пациента.

Михаил Пимкин, главный врач Клиники Эксперт в Новосибирске. Фото: Галина Пономарёва

- Муниципальные учреждения не всегда могут позволить себе весь спектр диагностических или операционных возможностей. Либо ожидание операции или диагностики занимает длительное время. А время в вопросах здоровья очень важно. В таких случаях и приходят на помощь частные центры, дополняя структуру регионального здравоохранения. Недавно мы открыли большой центр на левом берегу, здесь можно пройти диагностику, есть круглосуточный стационар. Мы разгружаем муниципальную систему здравоохранения: кто-то обратится сам и пройдет все необходимое лечение на платной основе, кого-то направят муниципальные учреждения. Тут важно ориентироваться на конечный результат: помочь пациенту восстановить здоровье. А для того чтобы сделать это, государственные и частные учреждения должны работать сообща, - утверждает Михаил Пимкин.

ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНИКА

У ведущего страбизмолога (косолога) России Константина Пузыревского более 10 патентов на лечение косоглазия. На операцию к нему едут из других городов и стран. Косоглазие в основном детская офтальмологическая проблема: проявляется в возрасте от 2 до 3 лет. И чем раньше начать лечение, тем оно эффективнее. Но в большинстве частных клиник оперировать детей нельзя, потому что требуется круглосуточный контроль их состояния. Решением проблемы стало государственно-частное партнерство (ГЧП).

Яна Пузыревская, директор «DOK. Клиника Пузыревского». Фото: Галина Пономарёва

- В рамках ГЧП наша клиника в Томске сотрудничает с Томской областной больницей. Мы оперируем деток в государственном медицинском учреждении. В Новосибирске аналогичное сотрудничество у нас с «РЖД-Медицина» и комплексом «Мать и Дитя». Благодаря такому партнерству наши пациенты получают полный цикл услуг: мы предоставляем уникального специалиста, который оперирует по уникальным методикам, а со стороны государства получаем возможность круглосуточного наблюдения пациента до, во время и после операции, - поделилась Яна Пузыревская, директор «DOK. Клиника Пузыревского». Кстати, клиника запустила проект «Сибирская школа страбизмологии и детской офтальмологии»: теперь в Новосибирск едут не только пациенты - лечить косоглазие, но и врачи из других городов и стран СНГ - обучаться этому направлению офлайн и онлайн.

ПРОЕКТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Ирина Ямная, главный врач Медицинского центра «Медикофармсервис», рассказала об участии в пилотном проекте Минтруда по оказанию медико-социальной помощи гражданам в возрасте 65 лет и старше. Это еще один пример успешной работы частников и государства, но теперь уже с другой уязвимой группой пациентов. Проект создали для пожилых с хроническими заболеваниями или онкологией, которые не могут посещать поликлинику по состоянию здоровья.

Ирина Ямная, главный врач Медицинского центра «Медикофармсервис». Фото: Галина Пономарёва

- Изначально в проекте приняли участие 500 человек. Поначалу было недоверие, а потом люди просто удивлялись, с какой скоростью могут получить нужные им услуги. Мы вовремя ставили диагнозы, оперировали, лечили. Все это было для людей бесплатно. Когда нашу работу оценивала комиссия из Москвы, специалисты поразились, насколько благодарны были нам пациенты. Их впечатлило и то, как мы наладили полный контакт с поликлиникой: постоянно оставались на связи с главными врачами и всеми специалистами. Сейчас обслуживаем в этом проекте 70 человек, и попасть в него могут только те, кто приписан к поликлинике, - уточнила Ирина Ямная.

Так как команда уже поработала с большим количеством пациентов, отладила систему подобной помощи, медцентр принял решение параллельно запустить аналогичный коммерческий проект для всех желающих.

- В нем уже нет ограничений по прописке, берем даже иностранцев с 55 лет. Проект называется «Активное долголетие», набираем до 90 человек, проводим диагностику, наблюдаем, лечим, консультируем за определенную ежемесячную плату, - добавила Ирина Ямная.

ВПЕРВЫЕ ЗА УРАЛОМ

Татьяна Тищенко, директор Медицинского кластера Новосибирской области, руководитель сети многопрофильных клиник для всей семьи «1 + 1», подтверждает, что к нашим медикам действительно едут не только со всей России, но и из-за рубежа. Ее команда недавно впервые за Уралом провела мероприятие, где представители сибирских медицинских организаций презентовали свои клиники главам ассоциаций медицинского туризма разных стран.

Татьяна Тищенко, директор Медицинского кластера Новосибирской области, руководитель сети многопрофильных клиник для всей семьи «1 + 1». Фото: Галина Пономарёва

- Мероприятие прошло в рамках трехдневного международного форума по развитию медицинского туризма в России Health Travel Siberian Forum. Эксперты обсуждали проблемы и драйверы роста мирового и отечественного рынка медицинского туризма, потенциал российского экспорта медицинских услуг и место Сибири на карте медтуризма, - отметила Татьяна Тищенко. - Кроме того, мы провели образовательный семинар по стандартам международной системы сертификации по медицинскому туризму для медицинских организаций Сибири. Что это означает? Если у клиники есть подобный сертификат, ее пациенты получат полный набор услуг на уровне мировых стандартов. Выступавший на форуме председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сказал, что Новосибирск станет пилотной площадкой для развития медицинского туризма в России. Также впервые для нашего региона представители Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана посетили с экскурсией 10 клиник Новосибирска, девять из которых частной формы собственности. К экскурсиям присоединились делегации из министерств здравоохранения Тувы и Хабаровского края. Целью было продемонстрировать возможности наших лечебных заведений по приему иностранных пациентов, ознакомить гостей с профилем клиник, уровнем сервиса и ценовой политикой. Тур также продемонстрировал возможности высокотехнологичной медицины Новосибирска, инновационные технологии и достижения новосибирских медиков. Теперь ассистентские компании вышеперечисленных стран будут иметь четкое представление о том, куда направлять пациентов и с кем контактировать по их приему в Новосибирске.

В результате подписанных на форуме международных соглашений Новосибирская область будет развивать медицинский туризм с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном. И количество иностранных пациентов должно увеличиться в разы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2019 по 2022 год в Новосибирской области пролечились более 54 тысяч иностранцев из 111 стран мира на сумму почти 9 миллионов долларов.