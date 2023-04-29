Город без дня рождения: кто и когда на самом деле основал Новосибирск

Когда у Новосибирска официальный день рождения, краеведы спорят до сих пор. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Так получилось, что у Новосибирска есть год рождения, но вот когда его день рождения, неясно. Выбор большой: праздновать день рождения города можно хоть круглый год. Краеведы и историки насчитали уже как минимум пять дат, и какая из них единственно верная, спорят до сих пор.

ПРИ ЧЕМ ТУТ 30 АПРЕЛЯ

Одна из дат дня рождения города - 30 апреля (12 мая по новому стилю) 1893 года. В этот день к левому берегу Оби чуть ниже устья реки Каменки пришвартовались суда Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли с первым отрядом квалифицированных рабочих-железнодорожников. На самом деле эта дата очень условная, не документальная.

- С точки зрения фундаментальной истории, отправной датой может считаться документальное упоминание о поселении или дата постоянного заселения людей на этом месте, если жительство не прерывалось во времени. Но даты основания русских поселений в Сибири определить сложно, потому что они никогда не фиксировались. Когда в советское время составлялся справочник населенных мест Сибирского края, то дата вписывалась на основе опроса местных жителей, то есть собирали крестьян и спрашивали: кто из вас самый старый? Сколько лет поселению? Что они говорили, то и вписывали, - рассказал КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев.

Первое упоминание Кривощеково - исчезнувшего села под Новосибирском на месте нынешнего Кировского района - есть в летописи 1707 года. Но вошло это село в черту Новосибирска только в 1930-м, во время строительства железнодорожного моста через Обь.

Первые причалы Западно-Сибирского пароходства у Кривощековского выселка. Фото: Музей Новосибирска

- Есть событие, которое не имеет прямого отношения к нашему поселению, но оно очень важно для логистики: 6 июня (18 июня по новому стилю) 1887 года из трех предлагаемых проектов прохождения Транссибирской магистрали был выбран Среднесибирский вариант - через Омск и Томск. И в Сибири появились железнодорожные изыскатели, чтобы определить линию дороги, - продолжает Голодяев.

В 1887 году переселенцы из Вятской губернии основали на правом берегу Оби поселение Кривощековский выселок. Они вместе с прибывшими в 1893 году железнодорожниками, инженерами и техниками основали поселок при строительстве моста через Обь. Впоследствии на территории современного вокзала Новосибирск-Главный возник еще один поселок строителей, оба поселка позже разрослись и соединились в поселок Александровский, который в 1903 году стал городом Новониколаевском, а в 1926-м - Новосибирском.

- Именно 30 апреля сегодня считается датой основания Новосибирска. Идеологически правильный советский посыл: наш город создан не царским повелением, не купцами, а рабочими. Но, во-первых, рабочие сошли не на пустынный берег, люди здесь уже жили. Во-вторых, это была не первая партия рабочих. Работы начали вести как минимум за два месяца до этого. И если так посудить, то сам по себе приезд новой партии строителей вряд ли может считаться днем рождения целого города. И до начала работ оставался еще целый год. Некоторые исследователи считают главной датой 20 июля 1894 года, когда у села Кривощеково состоялась торжественная закладка первого камня будущего моста, - говорит Константин Голодяев.

Еще одна официальная дата рождения города - 13 февраля 1903 года. Тогда император Николай II удовлетворил ходатайство жителей возвести поселение Новониколаевск в степень безуездного города, а Высочайшее утверждение этого возведения произошло 28 декабря 1903 года. Правда, и эта дата спорная, потому что первого старосту города - Ивана Тимофеевича Сурикова - избрали 27 ноября, то есть на месяц раньше.

Общий вид на Новониколаевск. Фото: Музей Новосибирска

ПОЧЕМУ МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ГОРОДА В ИЮНЕ?

День города - очень молодой праздник и с официальными датами основания Новосибирска никак не связан. Первый раз 50-летний юбилей города отпраздновали 13 декабря 1943 года - в недостроенном театре оперы и балета прошло торжественное собрание и выставка фотографий. 29 июля 1978 года в честь 85-летия Новосибирска прошел праздник «Здравствуй и славься, город родной».

Официально День города стали отмечать только с 1987 года. В апреле городской исполнительный комитет принял постановление о ежегодном праздновании. Только назначил его на осень, 4 октября. В том году праздновали 70-летие Октябрьской революции, и новый праздник должен был быть посвящен именно этому событию. Никаких пассивных наблюдателей - все граждане должны были встать на общегородскую зарядку, участвовать в эстафетах. По городу ездили экскурсионные автобусы, настроение поднимали концерты, представления, а завершился праздник факельным шествием и фейерверком.

Первые годы День города отмечался в разные даты. В 1988 году - в первое воскресенье июня. В 1993-м 100-летие Новосибирска праздновали два дня, 3 и 4 июля. И только с 1994 года День города решено было проводить в последнее июньское воскресенье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер