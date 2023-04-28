Старт «Вахты Памяти»: новосибирские поисковики открыли сезон экспедиций

На открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Пятигорске. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В апреле в Ставропольском крае торжественно открыли Всероссийскую акцию «Вахта Памяти». «Вахтой Памяти» в поисковом сообществе называют весь поисковый сезон, все полевые экспедиции. Ежегодно в начале апреля выбирается город из бывших боевых регионов, куда съезжаются представители поисковых движений со всей России. Представителем от Новосибирской области была эксперт Центра патриотического воспитания, заместитель начальника экспедиции «Поиск-МГИВ» Анжела Смирнова. О сотнях поднятых бойцов и уважительном отношении к исторической памяти - в нашем материале.

Находки, привезенные из поисковых экспедиций. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

НЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ, А ГЕРОЙСКИ ПОГИБШИЙ!

По словам Анжелы, в Пятигорске собрались более 200 поисковиков, они посещали конференции, круглые столы, обсуждали законодательную базу.

- Я получила много полезной информации и уже довела ее до коллег. Акция «Вахта памяти» - это своеобразный старт всех поисковых экспедиций, - уточнила эксперт.

Анжела - участник и организатор порядка 12 новосибирских поисковых экспедиций «Поиск-МГИВ», занимается этим с 2017 года. О поисковых отрядах узнала еще маленькой девочкой, когда в ее Верх-Тулинскую школу приезжали поисковики и рассказывали про Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда и односельчанина Кузьму Чупрова, которого нашли в Ленинградской области, привезли и захоронили в Верх-Туле.

Сейчас Анжела работает экспертом в Центре и продолжает участвовать в поисках на общественных началах.

- В прошлом году мы провели шесть экспедиций, выезжало практически 180 участников. Всего на территории региона работают девять поисковых отрядов. За 2022 год силами новосибирских поисковиков подняты и захоронены останки 237 бойцов. Поднято 13 медальонов - капсул, в которых хранятся записки. По этим капсулам удалось восстановить восемь личностей павших бойцов, - поделилась с «Комсомольской правдой» Анжела Смирнова. - А еще в августе прошлого года участники экспедиции «Поиск-МГИВ» в ходе поисковых работ на территории Ленинградской области нашли солдатский медальон. Он принадлежал Савелию Павловичу Рыженину, уроженцу Карасукского района Алтайского края (ныне Новосибирской области). Из родственников удалось найти правнучку, которая сейчас живет в Москве. Мы с ней связались - она была очень благодарна! В декабре 2022 года состоялся традиционный губернаторский прием участников поисковых экспедиций Новосибирской области, где губернатор заслушивает итоги поисковых работ, поздравляет с окончанием поискового сезона, благодарит. На прием мы пригласили правнучку этого солдата и вручили ей найденный медальон и вкладыш. Теперь ее прадед не без вести пропавший, а геройски погибший!

В такой капсуле хранятся данные о солдате. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Анжела объясняет: найти своего земляка на местах поля боя - большая редкость. Тот медальон обнаружила девочка, которая поехала в экспедицию впервые. Раньше в поисковые экспедиции ездил ее отец, теперь семейную традицию продолжила она.

- К этой теме очень трепетно относятся и взрослые, и подростки. В этом году поисковому движению, которое поддерживается государством, исполнилось 85 лет. В этом же году 10-летний юбилей празднует организация «Поисковое движение России», у которой есть региональные отделения в 85 субъектах, - объясняет Анжела. - В ряды поисковиков приходит много людей из тех, кто к этой сфере никак не относится. К примеру, однажды с нами работали представители Следственного комитета Новосибирской области, они ездили с нами в экспедицию, открыли у себя музей. Тяга к заботе о памяти бойцов, что отдали свои жизни ради нашего будущего, просыпается в людях совершенно разных профессий.

По словам эксперта Центра, в последние годы кроме поднятия останков воинов, погибших в Великую Отечественную, уделяется внимание преступлениям против мирного населения. Например, в нашем регионе запущен проект «Без срока давности»: проводятся выставки, беседы с ребятами. А в регионах, которые находились под фашистской оккупацией, ведутся раскопки на местах массовых расстрелов мирных жителей.

Новосибирские поисковики ведут работу не только на выездных экспедициях - они занимаются и архивным поиском. В Новосибирске на Заельцовском кладбище есть мемориал «Раненый воин». Там захоронены бойцы, умершие от ран в госпиталях Новосибирска. Когда мемориал создавался, были учтены не все имена, а благодаря труду поисковиков удалось восстановить еще порядка 38 имен. Кроме того, в тыловые регионы, не затронутые войной, привозят останки солдат-земляков. В Новосибирской области захоронен 41 солдат, чьи останки подняты поисковиками в местах ожесточенных боев. По желанию родственников их захоронили на малой родине по всем правилам, отдавая дань памяти и уважения к подвигам прошлого.

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