Фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 5 мая 2023 года: смотрим на истребитель танков и машины с зенитными установками

В Новосибирске прошла репетиция парада Победы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Мы собрали лучшие фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 5 мая 2023 года. Самые яркие моменты мероприятия - в нашем репортаже.

Репетиция парада началась в 20.00. Ровно в этот час на площади Ленина прозвучало: «Парад, смирно!»

Знаменная группа из курсантов почетного караула НВВКУ. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

После этого на площадь внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. В знаменной группе были курсанты почетного караула НВВКУ. Возглавил ее майор Илья Овчинников.

Сергей Марковчин принимает парад. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В этому году парад принимает Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. Командует - командир 39 ракетной дивизией полковник Данил Фиафанов. Они проехали перед парадными расчетами и поздравили военнослужащих с праздником.

Военные промаршировали по площади. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В Параде Победы принимает участие более двух тысяч военнослужащих. Среди них сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы.

Первыми по площади прошагали кадеты. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Открыла Парад Победы рота барабанщиков из Сибирского кадетского корпуса. Во главе колонны – Сергей Ишкунов.

Парадный расчет девушек. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Чеканя шаг, на площадь вышли девушки в военной форме. Это сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона.

Следом за пешей колонной следует военная техника. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Первым в колонне военной техники едет легендарный танк Т-34. Это уже вошло в традицию.

«Истребитель танков» во всей красе. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Далее в колонне с военной техникой едет БТР-82АМ. Он предназначен для доставления пехоты на поле боя и огневой поддержки личного состава. Так же он получил прозвище «истребитель танков».

Эти машины появились на площади впервые. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Впервые по площади Ленина проехали транспортные машины с зенитной установкой С-400 «Триумф».

Это была первая репетиция парада. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Сам парад пройдет 9 мая в 10 утра. В этом году после торжественного шествия не будет «Бессмертного полка». Его проведут в онлайн-формате.

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