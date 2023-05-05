Фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 5 мая 2023 года: смотрим на истребитель танков и машины с зенитными установками

В Новосибирске прошла репетиция парада Победы.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Мы собрали лучшие фото и видео ночной репетиции Парада Победы в Новосибирске 5 мая 2023 года. Самые яркие моменты мероприятия - в нашем репортаже.
Репетиция парада началась в 20.00. Ровно в этот час на площади Ленина прозвучало: «Парад, смирно!»
Знаменная группа из курсантов почетного караула НВВКУ.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
После этого на площадь внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. В знаменной группе были курсанты почетного караула НВВКУ. Возглавил ее майор Илья Овчинников.
Сергей Марковчин принимает парад.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В этому году парад принимает Сергей Марковчин, генерал-майор, начальник НВВКУ. Командует - командир 39 ракетной дивизией полковник Данил Фиафанов. Они проехали перед парадными расчетами и поздравили военнослужащих с праздником.
Военные промаршировали по площади.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В Параде Победы принимает участие более двух тысяч военнослужащих. Среди них сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы.
Первыми по площади прошагали кадеты.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Открыла Парад Победы рота барабанщиков из Сибирского кадетского корпуса. Во главе колонны – Сергей Ишкунов.
Парадный расчет девушек.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Чеканя шаг, на площадь вышли девушки в военной форме. Это сводный парадный расчет девушек соединений и воинских частей Новосибирского гарнизона.
Следом за пешей колонной следует военная техника.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Первым в колонне военной техники едет легендарный танк Т-34. Это уже вошло в традицию.
«Истребитель танков» во всей красе.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Далее в колонне с военной техникой едет БТР-82АМ. Он предназначен для доставления пехоты на поле боя и огневой поддержки личного состава. Так же он получил прозвище «истребитель танков».
Эти машины появились на площади впервые.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Впервые по площади Ленина проехали транспортные машины с зенитной установкой С-400 «Триумф».
Это была первая репетиция парада.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Сам парад пройдет 9 мая в 10 утра. В этом году после торжественного шествия не будет «Бессмертного полка». Его проведут в онлайн-формате.
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