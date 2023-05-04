В Новосибирске 3 мая выступила группа "КИНО". Фото: Алина НЕЧАЕВА

В новосибирском «Экспоцентре» 3 мая было многолюдно: народ пришел, чтобы послушать песни Виктора Цоя и вживую увидеть легендарных музыкантов. Лучшие фото и видео концерта группы «КИНО» в Новосибирске 3 мая 2023 - в нашем репортаже.

Зрителям выдавали специальные браслеты на концерте. Фото: Алина НЕЧАЕВА

...В холле – у одной из стоек посетителям надевают билеты на руки, а около другой люди, причем уже взрослые, сами переодеваются в футболки с изображением звезды по имени Солнце.

В холле "Экспоцентра" продавался фирменный мерч группы. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Легендарные рокеры из группы «КИНО» вновь собрались вместе в 2020 году. А в 2023 году музыканты объявили тур по России и бывшим советским республикам. В составе группы два оригинальных басиста разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян. Вокал – голос самого Виктора Цоя, записанный на пленку.

Бессменный гитарист группы - Юрий Каспарян. Фото: Алина НЕЧАЕВА

- Задумываясь над тем, как можно построить программу для выступления группы «КИНО» в настоящее время, мы долго думали над вариантами. Потому как понимали, что никакой другой вокалист, даже самый лучший, технически прекрасный, невероятный парень или девушка – не вывезли бы этот материал, - рассказали музыканты до выступления.

Басист группы - Александр Титов. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Этот концерт стал возможностью для поклонников увидеть, каким могло бы быть выступление «КИНО» в 21 веке – с современным светом, звуком и огромным экраном позади.

Выступление задержалось, но ждать любимых музыкантов сибиряки были готовы сколько угодно. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Выступление задержалось практически на час – как позже сказали организаторы, они хотели дождаться абсолютно всех зрителей (даже тех, кто застрял в пробке по пути – прим.ред.). Встречали новосибирцы рокеров бурными овациями и признаниями в любви.

Самым известным хитам зал подпевал хором. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Публика собралась разношерстная: пришли и пенсионеры, и школьники, целые семьи с детьми, чтобы «показать им настоящую музыку» и просто преданные фанаты, знающие наизусть слова всех песен. Впрочем, когда исполнялись хиты вроде «Группы крови» или «Перемен» - голос хором срывал весь зал. А во время минорных композиций вверх поднимались не только фонарики телефонов, но и огоньки зажигалок.

На самых известных хитах зал буквально срывал голоса. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Когда концертное время подошло к концу, публика еще долго не хотела отпускать музыкантов, вызывая их на бис. Новосибирцы просто не могли отпустить «КИНО» не услышав заветной «Звезды по имени Солнце», и ее исполнили.

Новосибирцы еще долго не хотели отпускать музыкантов со сцены. Фото: Алина НЕЧАЕВА

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