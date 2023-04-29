«Лечили простуду и оказались в реанимации»: в Новосибирске 14-летняя гимнастка заболела раком крови

14-летняя гимнастка простудилась, оказалось - она больна лейкозом. Фото: Предоставлено родителями девочки

Семиклассница Марина Акимова с детства мечтала стать чемпионкой по воздушной гимнастике: участвовала во всех соревнованиях, даже на уроках физкультуры побеждала старшеклассников. Месяц назад у девочки поднялась температура, были признаки простуды, но не помогли даже антибиотики. Врачи начали выяснять причину и диагностировали острый лимфобластный лейкоз, который в итоге довел ребенка до реанимации. Мама Марины работает библиотекарем, она обратилась в благотворительный фонд, чтобы оплатить диагностику, которая поможет подобрать нужные препараты для химиотерапии. Ее дочка же мечтает вылечиться, вернуться в спорт и встретить кумиров - чемпионок по фигурному катанию Камилу Валиеву и Алину Загитову.

Марина получала награды и мечтала стать чемпионкой. Фото: Предоставлено родителями девочки

ДУМАЛИ, ПРОСТУДА - ВЫПИСАЛИ АНТИБИОТИКИ

Семиклассница Марина Акимова мечтала покорить спортивные вершины или выступать под куполом цирка. С 6 лет девочка ходила на танцы, а 4 года назад перешла в воздушную гимнастику, выступала на кольцах. Юная спортсменка попала в театр танца «Непоседы», а также участвовала в гимнастических соревнованиях. В школе Марина была звездой и на уроках физкультуры давала фору в прыжках и лазании по канату даже старшеклассникам. Гибкая и артистичная спортсменка поехала на отборочный этап национального чемпионата по воздушной атлетике и пилонному спорту и заболела.

- Марина почти никогда не болела, мы очень редко бывали в больницах. Но 28 марта у дочки поднялась температура выше 38 градусов с признаками простуды, через два дня пошли к педиатру - тот прописал антибиотики. Они не помогали, в поликлинике врачи взяли кровь на анализ. 6 апреля нам дали направление в детское отделение онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы, а через неделю мы узнали страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз, - рассказала мама девочки Инна.

Сильный жар не спадал, Марина оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Девочку поддержал весь класс: учитель и дети приехали с подарками, вручили огромного плюшевого гуся. Первая учительница приехала проведать девочку, а старший брат даже побрил голову налысо в знак солидарности.

Девочку поддержали одноклассники, учителя, спортсмены. Фото: Предоставлено родителями девочки

НУЖНО ОБСЛЕДОВАНИЕ

Папа Марины работает водителем на вахте в Якутске, мама - в библиотеке НЭТИ. Семью поддержали родственники, друзья, коллеги и благотворительный фонд «Защити Жизнь». Там открыли сбор на 50 тысяч рублей для диагностики в московском НМИЦ детской онкологии и гематологии имени Дмитрия Рогачева. Мама девочки говорит, это исследование не входит в ОМС, но поможет определить стадию лейкоза и подобрать таргетные препараты для лечения.

- Дочка еще в реанимации, состояние стабильно тяжелое, но лучше, чем когда она только поступила в больницу. Химиотерапию еще не начинали - нужно сбить температуру, - говорит мама девочки Инна. - Дочка мечтает вылечиться, вернуться в спорт. Смотрит фигурное катание - без ума от олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Камилы Валиевой, сестер Авериных, мечтает взять автограф. Я молюсь, чтобы она жила, чтобы выздоровела!

Марина мечтает выздороветь и попасть на выступление Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Фото: Предоставлено родителями девочки

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