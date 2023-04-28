К первомайским готовы! Секретный ингредиент - гриль от «Сибагро»

Какой пикник без вкусного и ароматного шашлыка? Фото: Иван КУЗМЕНКИН

Впереди майские праздники: отдых, сад-огород-дача и, конечно же, шашлыки! Накануне длинных выходных компания «Сибагро» провела для журналистов дегустацию своей продукции для гриля - рассказала о новинках и раскрыла секреты правильного шашлыка. Подробности - в нашем материале.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

Это был один из самых вкусных ивентов: сосновый бор, свежий воздух, приятная компания и ароматная еда. Угли мангала уютно потрескивают, мы пропитываемся душистым дымом и незаметно сглатываем слюну в ожидании первой тестовой порции. Знакомство с новой серией гриль-продукции «Сибагро» начинаем с купат и сосисок, поданных прямо с решетки.

В купатах крупно рубленная свинина со специями: видно, что мясо натуральное. Оболочка не лопается при готовке, и мясо не вываливается сквозь прутья решетки.

В компании заботятся о каждой детали, чтобы получить качественный продукт. Фото: Иван КУЗМЕНКИН

К весенне-летнему сезону компания увеличила ассортимент для гриля почти в два раза. Здесь учли лучшие практики других мясоперерабатывающих компаний и постарались их превзойти. Рынок не стоит на месте: чтобы оставаться на первых позициях, нужно меняться и делать что-то новое, поэтому в этом году в линейку добавили куриное направление - мясо поставляет входящая в холдинг Томская птицефабрика. Нарезка из куриного рулета и копченой куриной грудки предваряла первую порцию ароматнейшего гриля.

Сначала пробуем колбаски «Классические с сыром». С нежной хрустящей корочкой, сочные и нежные - кажется, их можно есть бесконечно, но нужно оставить место под тестирование другого ассортимента.

АВТОРСКИЕ РЕЦЕПТЫ И РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОРОПИТСЯ

Пока запекается следующая часть продукции, мы перемещаемся от стола к мангалу, где шеф-повар колдует над авторским грилем из мяса компании «Сибагро». Выясняем, как выбрать правильное мясо и вкусно его приготовить.

Основа хорошего шашлыка - качественное мясо. Фото: Иван КУЗМЕНКИН

- Шашлык из курицы - не совсем шашлык. А вот свинина - это классика, и главное условие успеха - качество мяса. «Сибагро» поставляет отличную свинину, задача повара - просто не испортить его и максимально подчеркнуть природные вкусовые качества, - поясняет шеф-повар Антон Ломакин.

Пробуем его авторский шашлык, замаринованный в айране с кориандром, пажитником, бадьяном, фенхелем, орегано и чесноком. Мясо нежное, сочное и с отличной текстурой. Специи только оттеняют главный вкус - самого мяса, приготовленного на огне. Очень гармонично.

Изюминкой вечера стала совсем не шашлычное мясо, а эта свиная грудинка, предварительно запеченная в духовке. Фото: Иван КУЗМЕНКИН

Вкуснейшим у шефа вышел шашлык из вырезки, замаринованной в горчице и обернутой беконом. А безусловным хитом стала свиная грудинка, которую обычно для гриля не используют: прослойки жира полностью вытопились, соус глазировался и «запечатал» сок, а само мясо получились еще сочнее - корочка из бекона очень аппетитно хрустела.

Нет времени? Запасайтесь полуфабрикатами от «Сибагро»! Фото: Иван КУЗМЕНКИН

Если же у вас нет времени или желания либо пока маловато умений готовить мясо самостоятельно, можете смело брать что-то из охлажденных полуфабрикатов для гриля от «Сибагро». Упаковки вскрывались при журналистах, и все, что мы пробовали, было отличного качества. Тестируя готовый шашлык от компании, мы не могли оторваться: мясо сочное, маринад аккомпанирует мясу, а не грубо перебивает его вкус. Какой вердикт? В каждом блюде своя изюминка, узнаваемый насыщенный вкус за счет разного состава и грамотной рецептуры. На наш взгляд, это идеальное решение к гриль-сезону для тех, кто не хочет колдовать на кухне или не умеет правильно мариновать мясо. Благодаря широкому ассортименту подобрать для себя коронное блюдо сможет каждый. Мясо для полуфабрикатов всегда свежайшее, потому что оно местное. Его качество контролируют на каждом этапе, включая производство собственного зерна для кормов и строгое соблюдение технологии выращивания животных. Кстати, мы выяснили, что весь гриль-ассортимент, который разработала компания «Сибагро» к этому сезону, производят на местном Кудряшовском мясокомбинате «Сибагро», поэтому у новосибирцев всегда под рукой самая свежая и вкусная продукция, которой можно гордиться!

«Сибагро» в этом сезоне предлагает отличную линейку шашлыка. Килограммовые вакуумные упаковки спокойно доедут с вами на пикник хоть до ближайшей дачи, хоть до Алтая. А купаты расфасованы в запаянные лотки, которые благодаря герметичной упаковке позволяют гарантировать сохранность и свежесть продукта.

Секреты от шефа помогут приготовить вкусный гриль! Фото: Иван КУЗМЕНКИН

СЕКРЕТЫ ВКУСНОГО ГРИЛЯ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Секрет 1: «Коварный». Нередко цель маринада - скрыть дефекты мяса. Для хорошего мяса достаточно лука, соли и минимального набора специй.

Секрет 2: «Дело в соли». Сначала посолите будущий шашлык из расчета 10 - 13 г на килограмм мяса. Дайте отлежаться от 15 минут до 3 часов. Мясо станет мягким, соль вытянет из него влагу, после чего оно хорошо напитается подготовленными специями.

Секрет 3: «Ароматный». Идеальная специя для свиного шашлыка - кориандр. Он входит во все составы специй для шашлыка. Балансирует вкус, как локомотив, вытягивает остальные ароматы. Хороши в небольших количествах для маринада анис и гвоздика. Лучше брать целые специи и измельчать их прямо перед готовкой.

Секрет 4: «Айранный». Хотите попробовать новый маринад - залейте мясо айраном. Кисломолочка разрушает поверхностный коллаген, свинина становится нежнее, напитывается влагой. Мясо ферментируется, вкус становится насыщеннее.

Секрет 5: «Удивительный». Хотите быстро замариновать мясо и удивить домочадцев новым маринадом - попробуйте квас. Возьмите качественный квас проверенного производителя, свинину «Сибагро», присолите мясо, залейте квасом - и тестируйте новый вкус. Квас отлично сочетается со свининой.

Секрет 6: «Оптимальный». Если нет времени, желания или умения работать с мясом, просто купите охлажденную гриль-продукцию «Сибагро», и домашние приятно удивятся вашим кулинарным достижениям.

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