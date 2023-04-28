Железнодорожник рассказал о своей работе, книгах и интуиции

Виктор Шрайнер проводит инструктаж дежурному по станции. Фото: Личный архив героя публикации

Эту баню железнодорожник построил своими руками. Фото: Личный архив героя публикации

Виктор Шрайнер работает начальником станции Труновское Барабинского района. Здание вокзала напоминает пряничный домик из сказки, а небольшой поселок вокруг словно пропитан тишиной и покоем. Через станцию Труновское проходят только четыре пути, но это связующее звено в сложной сети железных дорог. О любви к работе, грузе ответственности и теплоте сибирского дерева - в материале «Комсомольской правды».

«ПЕРЕЧИТАЛ ВСЮ ЧАНОВСКУЮ БИБЛИОТЕКУ»

Детство у Виктора Шрайнера было тяжелым: в 5 лет остался без матери, а отец частенько пил, о семье особо не заботился. Жили очень бедно. Главной отдушиной мальчика стали книги: в них он окунался с головой, забывая обо всем на свете.

- Мы жили тогда в Чанах, и я перечитал всю Чановскую центральную библиотеку. Русский язык практически не учил, я его после количества проглоченных книг понимал интуитивно. Грамотность просто впиталась на уровне подкорки, это мне во многом помогало и помогает. Как-то соседка пришла, попросила помочь написать объяснительную. У нее на работе сложилась непростая ситуация: важно было показать все как есть и сделать это правильно, чтобы ее не обвинили незаслуженно. Расспросил ее, составил документ. Она потом благодарила очень, - вспоминает железнодорожник. - А еще мне было очень приятно, когда мое выпускное сочинение зачитали на школьной линейке. Как сейчас помню, написал его по «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Всей молодежи советовал бы побольше читать книг и поменьше пропадать в гаджетах. Потом сами себе за это спасибо скажете!

Стены кабинета начальника станции украшает ряд грамот и благодарностей. Фото: Личный архив героя публикации

«СЛОВНО ЧТО-ТО ВЕДЕТ»

Надеяться Виктору после окончания школы особо было не на кого, поэтому подумал и решил вместе с товарищем ехать учиться на железнодорожника в Барабинское училище. В свободное время подрабатывал, разгружал вагоны: нужны были деньги на еду и одежду.

После училища успел немного поработать машинистом, потом служил в армии. Когда вернулся, женился, начал искать посменную работу.

- В локомотивном депо мне предложили должность помощника машиниста паровоза. Через полгода я переучился на помощника машиниста тепловоза. Откатавшись еще полгода, стал машинистом в маневровом движении. В непростые девяностые годы, когда везде шли массовые сокращения, меня пригласили работать дежурным по станции Кожурла, - рассказывает Виктор Шрайнер. - А через 10 лет предложили стать начальником станции Труновское. Бывший руководитель, женщина, отработала больше 10 лет и решила уйти на пенсию. Это ведь тяжелый труд, который требует постоянной собранности. Я согласился и работаю здесь уже практически 20 лет.

Первые 3-4 года на новой должности железнодорожник словно кожей чувствовал постоянный груз ответственности. Она будто придавливала. Но со временем втянулся, пришел и новый опыт. Плюс раскрылась интуиция, которая не раз выручала.

- Не могу описать, как это работает. Иной раз словно что-то подтолкнет - и незапланированно иду к дежурному по станции. Прихожу, а ей в этот момент помощь нужна. Она спрашивает: «Как вы предугадываете?» А я правда не знаю как… Просто будто что-то ведет, и я к этому ощущению прислушиваюсь, - поделился с «Комсомольской правдой» Виктор Шрайнер.

За долгую работу на железной дороге стены его кабинета заполнились рядом грамот и благодарностей. Виктор Шрайнер получил также и высокую награду: орден II степени «За заслуги перед Отечеством».

КОГДА КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ

В прямом подчинении у Виктора шесть дежурных по станции, в оперативном - все службы станции. Работа сложная не столько физически, сколько психологически. Могут выдернуть в любое время, и неважно, ночь на дворе и ты крепко спишь или же это утро выходного дня. Если что-то произошло на железнодорожных путях, каждая минута на счету: чем скорее начальник окажется на станции, тем оперативнее получится разрулить ситуацию. И быстрее пойдут поезда - каждый в своем направлении. У Виктора Шрайнера норматив прибытия на станцию - 20 минут.

- Конечно, нужно любить такую работу плюс быть внутренне дисциплинированным. Не каждому это дано, - уверен железнодорожник. - Как начальник, стараюсь быть справедливым. Коллектив у нас хороший, на мой взгляд: душевный, человечный. Не какие-нибудь там буки. Я бывал на других станциях, где сотрудники просто сдают смену и уходят молчком. Наши же во время передачи смены смеются, рассказывают истории, делятся, что у кого произошло, мне это очень нравится!

Эту баню железнодорожник построил своими руками. Фото: Личный архив героя публикации

СЕКРЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Железнодорожники нередко говорят, что их жены - золотые. Жена Виктора - Оксана - яркое тому подтверждение. Понимает мужа, особенности его работы. Он ведь еще и староста села: ему не впервой уходить из дому с рассветом и возвращаться к ночи. Пока все дела переделаешь, и солнце сядет.

Оксана почти 20 лет работает фельдшером на станции Труновское, кроме того, она депутат, наравне с мужем активно участвует в жизни села. Оксана ласково добавляет, что Виктор - лучший муж и отец. Действительно, для сына Даниила родители - настоящий пример! А железная дорога, похоже, у мальчика в крови: Труновское - село маленькое, без садиков и школы. Сначала его возили в железнодорожные ясли, потом - в железнодорожный садик, а теперь - в железнодорожный интернат в Барабинске.

- Работа у вас ответственная, напряженная. Поделитесь секретом: как силы восстанавливаете?

- Хорошо восстановиться мне помогает труд. Иной раз просто нужно от души поработать физически: люблю столярничать, строить, мастерить что-то своими руками. Люблю ощущать тепло сибирского дерева. Сам построил гараж, баню. Физический труд меня по-настоящему переключает, перезагружает. Зимой дома всегда есть нагрузка - уборка снега. А летом хожу косить в лес траву для нашего небольшого подворья. Иной раз после работы или в выходные так наработаешься, что с ног валишься, зато голова полностью отдохнула! Любимая работа и правильные физические нагрузки - вот и весь мой секрет!