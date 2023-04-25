Актрису Екатерину Савинову зрители запомнили именно такой - живой и веселой. Фото: Кадр из фильма «Приходите завтра»

Екатерина Савинова - сегодня не каждый зритель вспомнит имя этой актрисы. Но по роли Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра» ее любят многие. Поклонники помнят ее и по другим фильмам: «Кубанские казаки», «Баллада о солдате», «Большая семья», «Женитьба Бальзаминова», «Ко мне, Мухтар!», «Зигзаг удачи». Кто знает, каких высот она могла бы достичь, если бы судьба ее сложилась по-другому.

ЖИЗНЬ - ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИСТ

«Приходите завтра» - фильм, вышедший в 1964 году - почти что автобиография Савиновой. Как и Фрося Бурлакова, сама актриса родом из глубинки - из алтайского села Ельцовка. Еще в детстве она поражала родителей и односельчан уникальным голосом - те в шутку звали ее артисткой. Но вряд ли предполагали, что она, как и Фрося, в 1944 году отправится из маленькой деревни в далекий путь - покорять Москву.

Катя поехала в Москву в единственном простеньком синем, с белым воротничком, платьице - мамином выходном. Мать выменяла его на мешок картошки. Позже это платье появится и в фильме. Сценарий к нему писала сама Савинова вместе с мужем Евгением Ташковым, который выступил режиссером.

В сюжет перекочевали многие детали из реальной жизни. Катя опоздала на вступительные экзамены во ВГИКе - как и Фрося, поступавшая в Гнесинку. Даже педагога Фроси сыграл настоящий Катин учитель - Борис Бибиков. Только он преподавал у нее не в Гнесинке, а во ВГИКе.

В фильме «Приходите завтра» Савинова не только спела, но и озвучила домработницу Марию Семеновну. Фото: Кадр из фильма «Приходите завтра»

Но судьба у Кати сложилась иначе, чем у Фроси. С первого курса ВГИКа, куда она и так поступила лишь через полгода, когда объявили дополнительный набор, ее отчислили. Руководитель назвал Савинову нефотогеничной и не увидел в ней потенциала актрисы кино. Зато уникальный голос девушки, способный охватить три с половиной октавы, поражал всех.

Отец Кати работал счетоводом в колхозе, поэтому у Кати дома был свой патефон с пластинками, на одной из которых было написано «Дж. Россини». Жизнь девушки была связана с музыкой. Катя без проблем поступила в Гнесинку и в сцене у рояля блистала уже с дипломом вокального факультета в кармане.

Преподаватели советовали Савиновой покорять оперную сцену. Но Катя, несмотря на образование, певицей себя никогда не считала, у нее была единственная цель - кино!

РАСПЛАТА ЗА ПОЩЕЧИНУ

Начало актерской карьеры было многообещающим. Еще до Фроси Бурлаковой на роль Любочки в фильме «Кубанские казаки» Катю пригласил сам директор «Мосфильма» Иван Пырьев. О нем ныне ходит столько слухов, что его можно было бы назвать «русским Вайнштейном». Он был большим любителем красивых женщин. И Савинова - молодая, яркая, но уже замужняя актриса, обручившаяся с Евгением Ташковым - стала объектом его притязаний. Но она не просто отвергла его ухаживания, а прилюдно дала ему пощечину. С тех пор больше 10 лет действовало «проклятие Пырьева» - негласный запрет на Савинову в кино. Режиссеры приглашали ее лишь на эпизодические роли и часто даже не указывали ее фамилию в титрах.

После ссоры с Пырьевым актрису больше не звали на главные роли. Фото: Кадр из фильма «Кубанские казаки»

То, что ее мужу Евгению Ташкову удалось нарушить негласный запрет на Савинову и снять «Приходите завтра», иначе как чудом не назовешь. Но уже во время съемок выяснилось, что Савинова заболела. Супруг не сразу заметил, что актриса чувствует себя неважно. Оказалось, что на протяжении полугода у нее была температура 37,4. Врачи запоздало поставили диагноз «бруцеллез». По одной из версий, виной всему стал стакан парного молока, купленного на рынке.

ГОЛОСА В ГОЛОВЕ

Из-за коварной болезни Екатерине становилось все труднее работать на съемочной площадке. Добрался бруцеллез и до нервной системы, дал осложнение на мозг… Все это привело к развитию вялотекущей шизофрении. Екатерина жаловалась близким на голоса в голове, которые не давали ей покоя.

В общей сложности она проболеет 9 лет - до конца жизни - и по несколько месяцев будет лежать в больницах, постепенно теряя все, чего добилась непосильным трудом. Единственной отрадой для нее оставался сын Андрей, но она боялась его заразить и старалась меньше бывать рядом. Савинова понимала, что становится для близких обузой… А весной 1970 года Савинова, пока ее муж был занят на съемках, собрала чемодан и внезапно уехала к сестре в Новосибирск. Ее сын Андрей вспоминал рассказы друзей: в роковой день, 25 апреля, его мать вымыла в доме сестры все полы до блеска, ушла на вокзал и погибла. Актрисе было только 43 года.

За могилой ухаживают неравнодушные горожане - родных в Сибири у актрисы не осталось. Фото: Надежда РЫЖКИНА

- Одной из первых ролей, которые она сыграла при поступлении во ВГИК, была роль Анны Карениной. Во время очередного болевого припадка в сознании актрисы был вызван этот образ. Она увидела поезд и поступила как героиня Толстого, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Бондаренко, директор похоронного дома «ИМИ», который занимался перезахоронением актрисы.

Екатерину Савинову дважды хоронили на Клещихинском кладбище. Вначале на самом краю, возле железной дороги. За могилой ухаживала старшая сестра. Но через несколько лет захоронение пришло в запустение, старый железный памятник заржавел. В 2006 году Савинову перезахоронили в центральной части кладбища.

Так выглядит могила Екатерины Савиновой сейчас. Фото: Надежда РЫЖКИНА

- В 2006 году на церемонию приехала вся семья: Евгений Ташков, сын Андрей с супругой Еленой Кореневой. С тех пор мы больше с ними не общались, но помню, какими они были тогда. Они очень дорожили тем, что новосибирцы сделали, и были очень благодарны, - говорит Сергей Бондаренко.

Сейчас за могилой ухаживает протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя Александра Невского, а неравнодушные сибиряки приносят цветы.

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