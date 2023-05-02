«Мы потратили десятки лет, чтобы подкупить Ельцина»: бывший военный разведчик США Скотт Риттер рассказал о планах Америки по развалу России

Скотт Риттер во время визита в Новосибирск. Фото: Елизавета СОНИНА

В России вышла книга бывшего офицера разведки в морской пехоте США Скотта Риттера. Автор - популярный эксперт в области международных отношений и свои симпатии часто отдает нашей стране. В конце 1980-х он находился в СССР, являясь инспектором по контролю договора о разоружении. О том, как американское правительство контролировало советские заводы по изготовлению ракет, написал в книге «Гонка разоружения», которую издала «Комсомольская правда».

Выход издания сопровождается небольшим турне автора по российским городам. В Новосибирск Риттер приехал по приглашению регионального Агентства инвестиционного развития. Здесь у него прошла большая встреча с читателями, а также экс-разведчик дал интервью КП-Новосибирск.

ПОДКУП ЕЛЬЦИНА И СКУПКА ТЕРРИТОРИЙ

Скотт Риттер начинает диалог с того, что у него есть претензия к правительству своей страны. Ситуация в мире обостряется, сильнейшие державы хорошо вооружены. Надо бы сбавить накал в отношениях, но именно Соединенные Штаты не хотят идти на дружественный диалог.

Презентация книги в кинотеатре «Победа». Фото: Елизавета СОНИНА

- Когда СССР распался, мы, США, не хотели быть друзьями - мы хотели быть сильнее России. Мы потратили десятки лет, чтобы подкупить Бориса Ельцина, скупить земли и разрушить экономику России, на это было затрачено много средств и времени, - поделился с КП-Новосибирск Скотт Риттер. - И вот снова вернулось мнение, что Россию нужно держать как врага. И делать все, чтобы эти отношения не менялись. С тех пор, как пришел Путин - сильный лидер, американское правительство недовольно, что не может, как прежде, говорить вашему президенту, что делать. Американцы к этому не привыкли и поэтому злятся. Украина в этом случае - план по разрушению России, благодаря этому конфликту дестабилизируется ситуация внутри вашей страны. И если этот план не сработает, будет создан новый. Нашему правительству все сходит с рук, потому что американский народ не понимает истинных причин этих действий.

РУСОФОБИЯ В АМЕРИКЕ

Тема разоружения в турне Скотта Риттера главная. Во время встречи с читателями он рассказал о событиях 1995 года. Тогда Норвегия проводила испытания атмосферной ракеты, а наши радары расценили это как запуск баллистического снаряда из Америки. Отсутствие самых быстрых ракет спасло мир от катастрофы.

- Тогда Борису Ельцину принесли чемодан с красной кнопкой, но он ее не нажал. Тогда шло разоружение, не было уже ракет «Першинг-2», которые долетели бы до Москвы за 10 - 12 минут, а значит, у Ельцина было время уточнить информацию, - рассказал Скотт. - Сейчас США вышли из договора о стратегических наступательных вооружениях и планируют установить ракеты «Темный орел» в Германии. И эти ракеты потенциально могут долететь до Москвы уже за 5 минут, то есть оставляя совсем мало времени. Понимаете, почему мы должны уничтожить все ядерное вооружение?

Бывший разведчик говорит, что намерен вернуться в Америку, чтобы рассказать там правду о России. Фото: Елизавета СОНИНА

Каков план Скотта Риттера и какую миссию он возлагает на себя? Американец обращается к опыту прошлого. В конце 1980-х именно митингующие американцы выступили за мир и потребовали прекратить гонку вооружения:

- Они заставили Рональда Рейгана, который всегда считал СССР империей зла, подписать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Тогда это было возможно, потому что уровень русофобии не был так высок. Американцы не знали русских. Они их боялись, но не ненавидели, как сегодня. Сейчас американцы находятся в другом положении, они не любят русских и не хотят знать, что действительно происходит. И я должен попытаться что-нибудь с этим сделать. И поэтому я приехал сюда. Вернусь домой и расскажу, что русские - не зло, а такие же люди, как американцы. Мне надо заставить американцев снова выйти на улицы и обязать правительство США прекратить этот путь. Я не знаю, получится ли, но я попытаюсь.

КРИЧАТ, А НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ

Автор мемуаров популярен в качестве эксперта в России. В своей стране его тоже часто приглашали телеканалы. Но в определенный момент Скотт стал там нежелательным гостем, так как его слова слишком противоречат официальной позиции властей:

- Американские СМИ существуют не для того, чтобы рассказывать правду, а для того, чтобы формировать общественное мнение. Свобода слова заключается в открытом диалоге, дискуссии. Так вот сейчас мы в Америке не слушаем ответы - мы только задаем вопросы, и все это сводится не к дебатам, а к крику. Мы только кричим. Если кто-то задает вопрос, то делает это только с целью уничтожить собеседника.

Книга «Гонка разоружения». Фото: Елизавета СОНИНА

Если за позицию его «выгнали» с телеканалов, что же будет за книгу и русское турне? Не станет ли автор «Гонки разоружения» изгоем?

- Может, переедете к нам на ПМЖ? - поинтересовался один из зрителей во время встречи с писателем.

- Вместо того чтобы переезжать, я бы приезжал сюда почаще. Потому что если я перееду, это будет уже другой человек, и он уже не будет нравиться ни мне, ни вам. От этого никому лучше не станет. Я люблю свою страну, вернусь и буду делать все, чтобы она становилась лучше.

Американец призывает США сесть за стол переговоров. Фото: Елизавета СОНИНА

Может быть, некоторые из вас помнят имя Саманты Смит. Американская девочка побывала в Артеке в 1983 году и рассказала всем детям своей страны, что ребята в Союзе точно такие же, как и везде. Скотт Риттер чем-то похож на явление из прошлого: у него тоже есть книга, и он тоже хочет рассказать американцам про русских, но дадут ли ему это сделать - вопрос.

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