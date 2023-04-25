В Новосибирске пассажир выгнал из автобуса мать, кормящую ребенка: юрист ответил, кто прав

Мужчина выгнал из автобуса группу цыган. Фото: кадры из видео паблика​ АСТ-54 black

В Новосибирске пассажир выгнал из автобуса группу цыган, среди которых была мать с младенцем. Они перекрыли проход коробками, а женщина еще и кормила ребенка грудью. Скандал попал на видео. Мужчина напал на них с матерной руганью, а потом просто вытолкал их на ближайшей остановке «Золотая горка», как только открылись двери автобуса. Интересно, что ни водитель, ни другие пассажиры не заступились за оскорбленных и даже не сделали замечание за маты.

В соцсетях зрители, посмотревшие ролик, разделились. Кто-то встал на сторону мужчины, кто-то защищал выгнанных. Но кормящая мать подверглась нападкам со всех сторон. Пользователи говорили, что кормить на людях — неприлично и даже незаконно. Так ли это, мы узнали у юриста.

По словам юриста Константина Зиновьева, правонарушитель в этой ситуации один. Мужчина в любом случае не имел права публично оскорблять и выгонять на улицу мать с ребенком и ее земляков.

— В КоАП РФ есть статья «Мелкое хулиганство». К нему относится нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества. Насчет мужчины сомнений нет, здесь явное мелкое хулиганство. Насчет женщины — если уж совсем придраться, то можно посчитать публичное кормление грудью нарушением общественного порядка. Но тут важный нюанс — от нее не было ни матерной брани, ни приставаний к другим пассажирам. Получается, что под эту статью она не попадает, — рассказал КП-Новосибирск. Константин Зиновьев

За мелкое хулиганство могут выписать штраф от 500 до 1000 рублей или арестовать на срок до 15 суток, в зависимости от того, насколько грубо правонарушитель выражал свое недовольство.

— С этической точки зрения — конечно, кто-то считает безнравственным, кому-то может не нравиться, что мать решила покормить ребенка в переполненном автобусе. Но с точки зрения закона никаких прямых запретов на это нет, — добавил юрист.

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