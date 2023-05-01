«Свадьба» 13-летнего мальчика и цыганской девочки оказалась законной – мама жениха раскрыла правду

Мама мальчика-блондина из цыганской семьи опровергла слухи о рабстве ребенка. Фото: предоставлено Еленой

«По городку ходят цыгане – женщина и двое детей, с ними русский мальчик. Он открывает перед ними двери, носит сумочку этой женщины. Очень страшно стало за ребенка – неужто он в рабстве у них…». Такое сообщение появилось в одной из групп города Обь в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях – шум и предложения натравить на цыганскую семью правоохранителей. Следом − второй пост. В нем опубликовали фото мальчика, который стоит с девочкой-цыганкой, она − в свадебном платье: «Ребенка женили!». Правы ли комментаторы? КП-Новосибирск нашла маму белокурого мальчика и узнала, что же происходит на самом деле.

ЧЕТВЕРО В МАМУ, ПЯТЕРО – В ПАПУ

42-летняя Елена – мать девятерых детей. 26 лет она состоит в браке с цыганом. Живут в городе Оби под Новосибирском.

− Я по национальности русская. Вышла замуж за цыгана. Мы воспитываем девятерых детей. Четверо похожи на меня, такие же светленькие, а пятеро – на мужа. В Оби мы построили дом, меня тут знает и отдел опеки Ленинского района, и многие другие. Все знают, что я люблю своих детей и забочусь о них, − рассказала КП-Новосибирск Елена.

Распространяемая в соцсетях информация про «русского мальчика в рабстве у цыган» шокировала женщину. Говорит, что в тот день ее сыновья – один светленький и двое смугленьких, сидели у магазина. Сама Елена была внутри, покупала продукты. В это время ребят заметила прохожая, которая и сделала фото.

Прохожая сфотографировала детей у магазина. Фото: скриншот из группы / Город Обь Онлайн

− Дети сказали, что девушка мимо проходила, заулыбалась и сделала снимок. А потом появился этот пост, что мой же ребенок у нас в рабстве, − рассказала КП-Новосибирск Елена. − Мне надоели эти некорректные высказывания! Да и сын это читает. Разве справедливо так относиться к моему ребенку? Он просто родной матери дверь открывает в магазине, помогает донести небольшую сумочку. Это говорит о его воспитании, а не о том, что его взяли в рабство.

НЕУЖЕЛИ СВАДЬБА?

Но интернет на этом не остановился… В той же группе «ВКонтакте» появился пост, что ребенка против воли женили на цыганской девочке. Вывод сделали по фотографии на личной странице Елены – там ее светленький сын, одетый в нарядный костюм, стоит рядом с девочкой-цыганкой в белом свадебном платье.

Снимок сделан в день сватовства ребенка и девочки-цыганки. Фото: предоставлено Еленой

Вот один из комментариев:

− Я в шоке, где его семья? Бабушки и так далее. Он совсем еще ребенок, какая женитьба? Куда смотрит опека?

По словам Елены, это не свадьба, а одна из цыганских традиций. Можно сказать, помолвка.

− Да, у нас было сватовство три года назад по цыганским традициям. Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, им с сыном можно общаться, узнавать друг друга. А сыну, соответственно, разрешено ездить в гости к ее семье. Говорить про свадьбу еще рано. Сыну всего 13 лет, − отметила многодетная мама. – Если в будущем сойдутся характерами, то будет и свадьба.

Средь большого количества негативных комментариев в соцсетях КП-Новосибирск наткнулась на один, оставленный соседкой русско-цыганской семьи.

По словам многодетной матери, сын часто ей помогает. Фото: предоставлено Еленой

− Фигню не пишите. Это мои соседи. Дети воспитанные. Это их сын. А цыганка, про которую вы пишете − русская. А ваши дети давно вам двери открывали и сумки помогали носить? – задалась вопросом женщина.

Так что первое впечатление может быть обманчивым.

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