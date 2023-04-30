В Новосибирске упал легкомоторный самолет Cessna 172

Самолет приземлился в деревья. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирске совершил неудачную посадку легкомоторный самолет «Cessna 172». ЧП произошло вечером 30 апреля. Известно, что борт вылетел из «Городского аэропорта» в Заельцовском районе. Вернуться он должен был туда же.

- Пилот в самолете был один, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

На обратном пути что-то пошло не так. Самолет совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы.

- Авария частного самолёта на удалении двух километров, к северу от торца взлётно-посадочной полосы посадочной площадки «Городской Аэропорт» (бывший аэропорт Новосибирск-Северный), - сообщается в телеграм-канале «Aviaincident». – Пилот вышел на связь, доложил, что состояние здоровья удовлетворительное.

У воздушного судна повреждены шасси. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На место выехали сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Они начали проверку.

- В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

К делу так же подключились следователи.

- Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту совершения жесткой посадки легкомоторного самолета по часть 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, - сообщили в Восточное МСУТ СКР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber