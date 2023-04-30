Эколог рассказал о последствиях протечки вагона с аммиачной водой в Новосибирске

Вагон отцепили от состава. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Новосибирской области дал течь вагон с аммиачной водой. ЧП произошло 30 апреля рано утром на станции «Инская» Западно-Сибирской железной дороги.

- Течь была обнаружена во время проверки технического состояния вагонов грузового поезда. Он ехал до станции Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги, - рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На место сразу же выехали специалисты. Утечку ликвидировали, вагон отцепили от грузового состава.

Прокуратура начала проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

- Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту обнаружения течи аммиачной воды из вагона грузового поезда, по части 1 статьи 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, - уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к Евгению Книжнику, экологу. Он объяснил опасна ли такая протечка или нет.

- Аммиачная вода не опасна для окружающей среды и других людей. Максимум она может нанести вред тем, кто находится близко к месту утечки, потому что они будут дышать парами аммиака. Максимум, что они заработают – отравление, не более того, - рассказал КП-Новосибирск эксперт.

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