Терпение, труд и... волосы отрастут: девушки с метровыми косами поделились секретами роста волос

Девушки с метровыми косами раскрыли свои секреты. Фото: Фото: из личного архива героини публикации/Антон МОЛОДИД

30 апреля - день прически. В трендах сегодня – не каре, а косы. Мы поговорили с двумя красавицами, чьи волосы имеют невероятную длину. У 26-летней Варвары Крестьяновой из Новосибирска отметка на 130 сантиметрах, а у 16-летней Есении Ждановой из Челябинска длина косы - 1,5 метра. В честь праздника девушки раскрыли секреты красоты и рассказали, как им живется с таким «грузом» на голове.

«ХВАТАЮТ СЗАДИ ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА»

Сказку «Варвара краса длинная коса» новосибирская Варя видела, но специально растить косу лишь из-за этого не стремилась. Про свою «ношу» говорит – сама выросла, просто не стригла.

- Когда слышу рассказы, что люди проводят в парикмахерской по 4 часа, меня это приводит в ужас. Сидеть так долго, чтобы чуть-чуть поменять цвет или длину? Зачем? Поэтому я не заморачивалась со сложными стрижками, мне всегда подравнивали только концы, - рассказала «КП» Варвара Крестьянова.

Вот так и отростила девушка длину до 130 сантиметров. Волосы не секлись, не портились, подравнивать приходилось редко. А как стали длиннее, чем у остальных, начали привлекать внимание. В основном косу хотят потрогать или сфотографировать.

Девушка редко носит распущенные волосы. Фото: Антон МОЛОДИД

- Мне приходится носить косу на плече, потому что некоторые люди могут попытаться сзади схватиться за нее, видимо из любопытства. Со школы слышу «Дай потрагать». Это немного раздражает. Еще одно неудобство: если наклоняюсь, то они падают на пол. Вот и все особенности, - уточняет девушка.

По словам Варвары, голову она моет всего раз в три-четыре дня и то с вечера. После этой процедуры других дел лучше не планировать: сушка волос займет часа два.

- Шампуня трачу немного. Вот стоит литровая бутылка, я уже четвертый месяц этим шампунем голову мою. Спреи, маски тоже не очень быстро заканчиваются. Одной банки хватает на три месяца, - продолжает девушка. — Нет какого-то конкретного шампуня, который я бы рекомендовала. А если говорить про секреты. То возможно — это массаж головы и мятный пилинг (в магазинах можно найти множество скрабов для головы с маслом мяты). Это способствует улучшению кровообращения.

Ни утюжками, ни феном Варвара не пользуется. Предпочитает естественную сушку. Видимо, отсутствие высоких температур также позволило сохранить качество и длину. Что касается причесок, тот тут дикого разнообразия нет.

- Я не делаю высокие прически, потому что устаю от них. Хвост дает ощутимую нагрузку на шею. Так что самое оптимальное - коса, - добавляет Варвара.

ПОШЛА НА РЕКОРД

16-летняя студентка из Челябинска Есения Жданова благодаря своей косе даже попала в Книгу рекордов России. На тот момент девочке было 15 лет, и длина ее волос была 153 сантиметра.

Сейчас ее волосы в распушенном состоянии достают до лодыжек. Правда пойти куда-то с распущенными проблематично, приходится их собирать повыше.

Есения не стригла волосы с 12 лет. Фото: из личного архива героини публикации

- Иначе они путаются, цепляются и сильно мешают в повседневной жизни. Когда волосы заплетены в косу или распущены, люди часто на них садятся, что тоже доставляет массу неудобств, особенно когда пытаюсь встать, — призналась «Комсомолке» Есения Жданова.

Студентка считает, что особых секретов в уходе за волосами у нее нет. А длинная коса — это генетика.

- Как и все пользуюсь шампунем и бальзамом, наношу маски, использую сыворотки. Мытье головы обычно занимает от 30 минут и больше. Единественное — феном я не пользуюсь. Сначала сушу волосы минут 30 в полотенце, потом снимаю его, и они сохнут сами, − добавила Есения.

В Книгу рекордов России Есения попала в декабре 2022 года. Она нашла предыдущий рекорд и поняла, что нужно отрастить волосы всего на 5 сантиметров длиннее, чем у соперницы. Девушка отправила заявку, получила ответ и скинула фото и видео, где видны замеры.

- Примерно через месяц мне написали о том, что мой рекорд окончательно установлен. Интересно, что когда отправляла заявку, длина волос была 153 сантиметра. Но когда появилось время, чтобы снять видео, длина стала 156. А данные оставили те, которые были в заявке, − поделилась девушка.

Сертификата и медали у Есении нет, но есть публикация на сайте Книги рекордов России. В этом году она хочет установить новый рекорд – среди девушек 16 лет.

КСТАТИ

КАКИЕ КОСИЧКИ В МОДЕ?

Елена Лукьянова, стилист по прическам, мастер международного класса, чемпионка мира по макияжу:

- Самое популярное – брейды, или же африканские косички, базирующиеся на французском плетении. Волосы плетутся по коже головы, это удобно в повседневной жизни. Сейчас даже проводятся чемпионаты по брейдоплетению. Такие косы девушки плетут на лето, а особенно в отпуск. Еще один вариант плетения – косы у лица. Сначала надо разделить волосы на пробор и плетем небольшие косички у лица, прихватывая пряди. После их можно собрать в небрежный хвост. Так же сейчас актуально плести косу с одной стороны. Она идет от височной зоны. Ее может сплести любая девушка. Главное – сноровка.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Волосам помогает расти рыба!

А если не повезло с генетикой, но роскошную шевелюру хочется. Что делать? «Комсомолка» обратились за комментарием к Ирине Валинуровой, врачу-трихологу, дерматовенерологу из медсанчасти №168. Она рассказала, что нужно делать, чтобы отрастить длинную косу.

- Начнем с того , что рост волос - величина, характерная для каждого человека, в среднем на 0.4-1 мм в сутки волосы у нас растут, правда, в холодное время года рост замедляется, также замедление идет в связи с возрастом, — говорит врач. — Конечно, волосам можно и помочь и в росте. На 75-80% наши волосы состоят из белка кератина, соответственно, если мы хотим длиную косу, то организму необходимо достаточное количество аминокислот, из которых может в дальнейшем строится сложный белок кератин. А это значит, что в питании должны присутствовать богатые белком продукты. Обычные люди могут его черпать из мяса, рыбы, яиц. Для вегетарианцев — советую принимать БАДы с аминокислотами. Для нормального роста волос также важны витамин Д3, омега 3 - полиненасыщенные жирные кислоты, цинк, селен, магний, кальций. Желательно, дополнительно добавлять БАДы, содержащие эти микроэлементы и витамины, весной.

Кроме правильного питания важно правильно ухаживать и за кожей головы. Можно использовать пилинги, скрабы, для глубокой очистки.

- Так же можно прибегать к косметологическим процедурам - мезотерапия, плазмотерапия - внутрикожные инъекции из витаминов, микроэлементов и питательных веществ дополнительно стимулируют рост волос, напитывают фолликулы, а множественные инъекции иглами работают как иглорефлексотерапия, дополнительно усиливая кровоток, что отражается на росте волос.

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