«У него посинели губы, я боялась опоздать»: сапбордистка из Новосибирска спасла тонущего в Оби маленького мальчика

Ульяна приехала на реку открыть сезон плавания на сапбордах. Фото: предоставлено Ульяной

Жительница Новосибирска Ульяна решила открыть сезон плавания на сапборде — небольшой плоской доске, которой управляют с помощью весла. Погода в субботу, 22 апреля, была очень хорошей и, недолго думая, сибирячка отправилась к побережью Оби недалеко от Бугринского моста. Тогда она еще не представляла, что ее отдых обернется историей героического спасения маленького мальчика.

— Я с удовольствием плыла, с музыкой в ушах, в глаза светило солнце. И вдруг я вдалеке что-то заметила, даже не сразу поняла что, из-за отблесков на воде. Спасибо моему природному любопытству, что я тогда решила подплыть поближе. Подплываю и понимаю, что это ребенок: он тонет, барахтает руками и периодически скрывается под водой, — рассказала КП-Новосибирск Ульяна. — Я моментально раздеваюсь, проверяю свою страховку, соединяющую меня с сапом, и ныряю. Мальчик лет 5-6, тепло одетый, но уже без сознания, бледный, губы синие… Хватаю его и начинаю всплывать, пытаюсь затащить на сап, а сама думаю, не опоздала ли я? А нас несет по течению…

Вот на такой доске девушке пришлось откачивать ребенка, наглотавшегося воды. Фото: предоставлено Ульяной

Не замечая боли в уставших и обледеневших руках, Ульяна смогла уложить ребенка на сапборд, закрепив своей страховкой, а сама буквально «повисла» на доске, находясь в воде.

— Я закрыла глаза буквально на мгновение, чтобы понять что дальше, как залезть на сап, где лежит ребенок, не понятно еще, живой или нет. Но в такие моменты как будто кто-то свыше дает сил: я залезаю на доску, нащупываю у мальчика пульс на шее и понимаю — успела! — вспоминает Ульяна. — Начинаю его откачивать, вспоминая все уроки ОБЖ, и он открывает глаза… Я тогда в шоке уставилась на него, поняла, что он жив! Там, конечно, у мальчика случилась истерика, пришлось взять себя в руки и успокоить его, параллельно гребя против течения к берегу у того места, где я его увидела.

Как оказалось, ребенок отдыхал на берегу вместе с родителями и их друзьями. Взрослые весело проводили время на берегу, жаря шашлыки, и, судя по всему, даже не заметили отсутствия мальчика.

— Я помню, как плыла назад, а внутри клокотала ярость. На берегу — «Нива» с открытым багажником, мангал, колонка с музыкой, алкоголь… Уже когда я несла ребенка на руках, меня увидел один из мужчин с шампуром и как закричал: «Лююююба!». Похоже, он вмиг отрезвел, — говорит девушка. — Я уже не помню, как передала им ребенка и как уплыла оттуда — как будто состояние аффекта. Но, наверное, хорошо, что так — а то я была в таком гневе, что могла бы и дойти до греха. Надеюсь, для родителей мальчика это стало уроком.

Сибирячка также пожаловалась на равнодушие со стороны других отдыхающих на берегу: никто не обратил внимания на тонущего ребенка и не попытался помочь ей в его спасении.

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