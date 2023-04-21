«Говорили: «Зачем придуриваешься? У тебя бронхит!»: сибирячка обвинила врачей в смерти мамы

Наталье было 58 лет. Фото: предоставлено семьей погибшей.

Беда в семью Броновых пришла 31 декабря, за несколько часов до боя курантов.

- Папа почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, начался кашель. По резкому началу болезни было понятно, что это не обычная простуда. Позже это подтвердили и анализы: папа заболел ковидом. А через два дня плохо стало маме, но температура у нее была не такая высокая - 37 с небольшим, - рассказала КП-Новосибирск Елена, дочка заболевших супругов.

Сибирячка настояла, чтобы ее родители обратились в поликлинику. Как рассказали Елене родные, дежуривший в праздники врач назначил им антибиотики и отправил домой.

- Я сама медик, и все врачи знают четкое правило: если антибиотик не помогает в течение 72 часов, надо экстренно его менять. Моему папе явно лучше не становилось, и я понимала, что медлить нельзя. 5 января родители снова обратились в больницу, их госпитализировали, положили в одну палату, - описывает ситуацию Елена.

Сибирячка уверяет, что вплоть до 10 января лечение врачи не меняли:

- Все праздничные дни им кололи один и тот же антибиотик, хотя он не срабатывал. Я пыталась добиться, чтобы назначили адекватное лечение, звонила в эту больницу. Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. После смены лекарства моему папе стало лучше, а состояние мамы оставалось без изменений. Врач, которая проводила осмотр, заявила маме: «Зачем придуриваешься? У тебя бронхит!». При этом в больнице умудрились потерять ее рентген, где было видно, что легкие поражены. Так передала мне мама.

Спустя два дня Наталье Броновой резко стало хуже.

- У мамы началась одышка, резко упала сатурация легких, - говорит Елена. - Врачи, видимо, поняли, что пациент уже не может нормально дышать из-за пораженных легких, и поместили маму в реанимацию. С этого момента мама дышала только через кислородную маску.

Больше двух недель Наталья Бронова провела в реанимации. По словам Елены, врачи говорили, что ее состояние стабильно тяжелое. А 30 января сообщили, что женщина умерла.

- И до сих пор не знаю, во сколько это произошло. В документах творится что-то непонятное. Судя по обозначенному времени, сначала патологоанатом сделал вскрытие, потом врач написал в дневнике наблюдений, что моя мама умерла, а уже после этого ее сердце остановилось. Хотя последовательность должна быть с точностью до наоборот (эти документы есть в распоряжении редакции. - Ред.), - возмущена Елена.

Сибирячка уже обратилась с жалобой в Росздравнадзор.

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