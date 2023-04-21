Ко дню Великой Победы: мероприятия, в которых может поучаствовать каждый

Центр запустил марафон памяти и славы «Защитникам Отечества посвящается». Фото: t.me/mydrawingdiary

Совсем скоро 78-я годовщина Великой Победы. В преддверии важного праздника Центр проводит марафон патриотических акций. Цель простая: остановиться в беге суматошных будней, чтобы вспомнить тех, кто сберег и продолжает оберегать наши жизни. Отдать дань уважения подвигам участников войн, специальных военных операций, тем, кто, жертвуя собой, спасал других во время катастроф, бедствий, пожаров. Вспомнить и почтить память героев, рассказать о тех, кто стоит на страже мира и покоя.

БОЕВОЙ ЛИСТОК «ИСТОРИЯ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА»

Для того чтобы рассказать о герое-земляке, нарисуйте или создайте в графической программе его боевой листок. Укажите, где родился, когда призвали, в каких боевых действиях участвовал и какой подвиг совершил. Если хотите рассказать о человеке, который проявил мужество при спасении людей в мирное время или защищал общественный порядок, напишите о событиях, в которых он участвовал. С каждым днем таких боевых листков в соцсетях становится все больше. Не забывайте и вы выкладывать свое творчество на личных страницах, чтобы о замечательных людях, рожденных на нашей земле, знало как можно больше народу.

«ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ»

Сохранять память о героях-земляках можно по-разному: провести классный час, оформить тематическую выставку, создать презентацию или организовать встречу. Присоединиться к акции может любая организация - школа, детский сад, высшее или среднее специальное учебное заведение.

Главное, не забывайте делиться информацией о проведенных мероприятиях в соцсетях!

«КНИГА ПАМЯТИ»

При участии Центра патриотического воспитания в Новосибирской области создана электронная база данных участников Великой Отечественной войны, специальных военных операций, локальных войн и военных конфликтов, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу, - «Новосибирская книга памяти» (http://www.sibmemorial.ru).

Любой житель области и горожанин может дополнить раздел «Истории пользователей» рассказом о своем герое или внести свой вклад в создание нового раздела, посвященного участникам специальной военной операции. Информацию принимают до 27 апреля 2023 года.

«НА ПРИВАЛЕ»

Каждый район Новосибирской области может передать привет землякам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Сибиряки активно помогают бойцам с первых дней специальной военной операции: собирают и передают гуманитарную помощь, продукты питания, медикаменты, военное снаряжение и даже автомобили. Но кроме этого, на передовой всегда рады вестям из дома и искренним словам поддержки.

26 апреля Центр запускает онлайн-марафон, чтобы каждый район мог песней, стихотворением или другим творческим способом обратиться к своим землякам. Заявку на участие необходимо подать через ответственное лицо от муниципального района или городского округа до 20 апреля 2023 года.

Самые яркие обращения марафона будут собраны в общий ролик, который разместят в соцсетях и передадут бойцам специальной военной операции.

Узнать подробнее об условиях участия в акциях марафона «Защитникам Отечества посвящается» можно в сопроводительных материалах.

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.