«Украл серебряные крестики и деньги»: что известно о краже из храма в Новосибирской области

Мужчина ранее был судим за кражи. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области в поселке Скала Колыванского района кто-то обчистил храм во имя святителя Николая Чудотворца. Все произошло в ночь с 17 на 18 апреля. Полиция уже определила, кто это мог сделать.

Как сообщили в региональном МВД, в храм залезли через окно и вытащили церковное имущество на 70 тысяч рублей. Подозреваемый - бездомный сиделец.

- По подозрению в преступлении разыскивается Андрей Дмитриевич Жигалин, родившийся 3 марта 1983 года, ранее судимый за кражу. Может находиться на территории соседнего региона, - указано в ориентировке.

По словам местных жителей, подозреваемый украл из храма сейф с деньгами - в нем хранилась выручка церковной лавки. Также он прихватил и украшения из лавки - серебряные цепочки и крестики.

- Он не местный, мы его тут никогда не видели, - говорят сельчане, разглядывая фото.

Исходя из информации с сайта «ГАС Правосудие», Андрей Дмитриевич не первый раз позарился на святое. В 2019 году Новоалтайский городской суд Алтайского края вынес ему приговор за подобное преступление. Только тогда сумма была в несколько раз меньше.

- Мужчина взял из ящиков для пожертвований 2500 рублей, - написано в приговоре.

Как следует из материалов прошлого дела, мужчина втерся в доверие к старосте храма. Он подошел к нему и попросил работу. Сказал, что ему нужны деньги на проезд. Бездомному поручили перетащить бетонные блоки из одного места в другое. После заплатили 250 рублей и сказали, что больше ничего нет.

- Вечером он пришел к храму, разбил окно. Мужчина залез внутрь и вытащил из ящика с пожертвованиями деньги, - отмечается на сайте «ГАС Правосудие». - Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

Андрея Дмитриевича приговорили к 1 году 8 месяцам исправительной колонии строгого режима. Приговор пытались обжаловать, но судья оставил его без изменений.

- Приметы подозреваемого: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, одет во все черное, без определенного места жительства, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Уважаемые читатели, если вы располагаете сведениями о местонахождении подозреваемого, сообщите об этом в полицию по телефонам: (383) 525-15-53, 8-961-875-78-91 либо 112, 020.