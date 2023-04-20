Семья на первом месте: как в Новосибирской области поддерживают традиционные российские духовно-нравственные ценности

Расширенное пленарное заседание в поддержку Указа Президента РФ Общественная палата провела в Бердске. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Расширенное пленарное заседание в поддержку Указа Президента РФ № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Общественная палата не случайно провела в выездном формате именно в Бердске. 300-летний город славится крепкими семейными традициями, а местные активисты с первого дня СВО регулярно отправляют нашим ребятам адресную гуманитарную помощь. В сборе участвуют и простые горожане, и бизнесмены, и депутаты. Бердчане уверены: патриотизм они впитывают с самого детства, от своих родителей и бабушек с дедушками. Такими же воспитывают и своих детей.

На заседании обсудили роль семьи как основы крепкого государства, подняли вопросы формирования социальных ориентаций, норм морали, рассмотрели задачи государства и общества в развитии института гармоничной полной семьи. Члены региональной Общественной палаты поделились успешными практиками по поддержке беременных, формированию положительных примеров многодетной семьи как благополучной, привели примеры своей работы по укреплению понятия полной семьи как основы здорового сильного общества и акцентировали внимание на всесторонней поддержке укрепления связи поколений.

Мероприятие посетили высокие гости. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«БЕЗУСЛОВНО ПОДДЕРЖИВАЕМ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА»

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, традиционные российские духовно-нравственные ценности закладываются в первую очередь в семье.

- Это уже третье наше крупное мероприятие, посвященное этой теме. Безусловно, мы поддерживаем Указ Президента РФ, где прописаны государственные основы поддержки и развития российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этих ценностях мы сегодня будем говорить как раз на примере наших замечательных семей, - отметила Галина Гриднева.

В торжественном открытии пленарного заседания принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников - он направил гостям видеообращение. Также собравшихся поприветствовали заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов, главный федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Юрий Семенов, глава города Бердска Роман Бурдин, председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев. От депутатского корпуса гостей поприветствовала заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко. Также на сцену вышли с добрыми словами начальник Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища генерал-майор Сергей Марковчин и председатель Бердской городской общественной палаты Марина Щербенева. Послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима гостям зачитал иерей Александр Сахненко.

Во время торжественной части прямо на сцене Марина Щербенева вручила два коптера командирам, которые приехали в отпуск из зоны СВО. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Общественная палата Новосибирской области наградила бердские семьи благодарственными письмами, еще раз подчеркнув, как важно ориентироваться на примеры такого духовного, патриотичного воспитания, которое дети впитывают от своих родителей, и подарила гостям замечательный подарок: выступление ансамбля «Частушка» под руководством Анастасии Заволокиной, чью семью как раз считают ярким примером бережного и уважительного отношения к своим корням.

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ

В рабочей части пленарного заседания к участникам по видео-конференц-связи обратился председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что только при полноценной защите семьи и детей можно обеспечить демографическое развитие, сберечь и приумножить наш народ.

О работе с многодетными семьями, защите и поддержке беременных, вопросах материнства рассказала председатель комиссии по поддержке семьи и детства Общественной палаты Новосибирской области Ольга Тетерюкова.

Подарок гостям от региональной Общественной палаты: выступление ансамбля «Частушка» под руководством Анастасии Заволокиной. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Главная традиционная нравственно-духовная ценность - крепкая семья. Только через призму развития крепкой семьи мы можем формировать, создавать и усиливать ценности семейных традиций. У нас наработано уже очень много практик в этом направлении. Например, в Маслянинском районе бабушки и дедушки проходят у нас «перезагрузку» и учатся выходить на диалог со своими внуками. У нас очень интересный проект «За рождение»: мы изменили свой подход и говорим о том, что жизнь малыша начинается задолго до его рождения. Именно поэтому так важно поддерживать беременных женщин - для этого существует очень много программ. Интересен проект «Семейный круг», где мы поддерживаем подростков, работаем с молодыми семьями. И очень важно сегодня работать сообща: Общественная палата Новосибирской области открыта к обмену опытом и готова к взаимодействию со всеми общественными и государственными организациями, - подчеркнула Ольга Тетерюкова.

Своими успешными проектами поделились заместитель главы администрации по вопросам экономического развития города Бердска Жанна Шурова, руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области Наталия Курина, председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК, председатель Общественной палаты города Бердска Марина Щербенева. О наработанных практиках рассказали заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы МКОУ «Коченевская средняя общеобразовательная школа № 13» Елена Эбель, сопредседатель областного Совета отцов при губернаторе Новосибирской области, эксперт Общественной палаты Новосибирской области Эдуард Куразян, председатель молодежного правительства Новосибирской области при правительстве Новосибирской области Даниил Баранов. А представители Союза ветеранов напомнили, что общение с бабушками и дедушками действительно крайне ценно для поддержания крепких семейных уз и традиций.

По словам Галины Гридневой, Общественной палате Новосибирской области важно, чтобы встречи не оставались на уровне слов, а воплощались в реальные дела.

По результатам обсуждения примут резолюцию, где учтут все предложения выступающих и участников. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Мы делаем одно дело для нашей Родины, для нашего будущего. По результатам сегодняшнего обсуждения будет принят итоговый документ, где учтут все предложения от выступающих, от участников с мест и от тех, кто сегодня с нами работает по видео-конференц-связи, а это представители практически 100 муниципальных образований Новосибирской области, - уточнила председатель региональной палаты.

Участники пленарного заседания отметили бережный, глубокий и профессиональный подход к рассмотрению актуальной на сегодняшний день темы. По результатам обсуждений региональная палата подготовит резолюцию, где будут учтены все предложения выступающих и участников, после чего ее направят в правительство Новосибирской области и Общественную палату Российской Федерации.