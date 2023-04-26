«Ушел на пенсию и сильно переживал»: что известно о мужчине, подорвавшемся на гранате под Новосибирском

Тело мужчины нашли рыбаки. Фото: телеграм-канал «Экстренный Новосибирск»

В Новосибирской области нашли тело бывшего сотрудника МВД — оно было без головы. Оказалось, 48-летний мужчина подорвался на гранате. Предположительно, ЧП произошло утром 25 апреля. Как говорят местные жители, около 11 утра они слышали взрыв.

- Мы тогда подумали, что лед на реке взрывают и не предали этому значения. А вечером, около 18.00 рыбаки нашли тело человека, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. – Увидели, что рядом лежит граната и не стали подходить ближе.

О погибшем известно немного. Мужчина служил в Чечне, работал раньше в МВД. После перешел в службу судебных приставов: стоял в охране на входе в суде.

- В декабре прошлого года он ушел на пенсию и сильно из-за этого переживал. Слышали, что он жаловался на маленькую пенсию. Накануне смерти продал машину, но совсем не выгодно, - рассказали КП-Новосибирск местные.

Сейчас следователи рассматривают разные версии, почему мужчина мог подорваться на гранате. Рядом с ним была найдена еще одна граната.

- При мужчине были и документы, и телефон, - уточнили жители.

На месте работали саперы и следователи.

- Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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