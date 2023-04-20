«Я была на нервах, а не пьяная»: в Новосибирске многодетная мать оправдала драку с ДПС биполярным расстройством

Мать на красной иномарке устроила конфликт с ДПС и попала в суд. Фото: Предоставлено обвиняемой

В Новосибирске мать троих детей Валентина* попала в суд за драку с инспекторами ДПС. Женщину просили дыхнуть в алкотестер, в ответ она одного полицейского обматерила, а второго попыталась пнуть по колену. Подозреваемая оправдывается: виноват не алкоголь, а биполярное расстройство и прописанное лечение. Могут ли скандальную мать лишить детей из-за вождения в пьяном виде - в материале КП-Новосибирск.

ОДНОГО ОБМАТЕРИЛА, ДРУГОГО ПЫТАЛАСЬ ПНУТЬ

Скандал случился в ночь на 22 июля 2022 года на одной из улиц Октябрьского района. Если описывать ситуацию сухо, то экипаж ДПС остановил красную Mazda Demio, за рулем которой была 37-летняя женщина. Сотрудники постовой службы предложили ей «дунуть в трубочку», но собеседница отказалась. Тогда полицейские предложили проехать на медосвидетельствование, в ответ гражданка одного обматерила, а другого попыталась пнуть.

В прокуратуре выходки Валентины и попытки напасть на сотрудников полиции описывают более подробно.

- Обвиняемая заперлась в машине, не исполнив законные требования сотрудников покинуть авто. При попытке открыть дверь гражданка высказалась в отношении одного из полицейских, используя матерные оскорбления, а также попыталась пнуть по колену другого полицейского, тот смог увернуться, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков.

После женщину все-таки скрутили и отвезли в участок, а еще чуть позже возбудили уголовные дела по факту оскорбления полицейского при исполнении и применения насилия, не опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции.

Авто забрали на штрафстоянку, ему прокололи колеса. Фото: Предоставлено обвиняемой

«НАРКОТИКИ В КРОВИ ВСЕГДА»

Что же сама Валентина? Она все опровергает. Драку и оскорблений не помнит. Но говорит, что провалы в памяти у нее не из-за алкоголя - всему виной психические заболевания.

- По словам полиции, меня задержали в нетрезвом виде, при этом я не помню оскорблений и драки с полицией. Я пьяной не вожу в принципе, так как у меня биполярное расстройство и еще одно психическое заболевание, депрессия, я постоянно на таблетках, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мать Валентина. - У меня была истерика, я была на нервах, а не пьяная. Показания полиции тоже противоречивые: я или сама вышла из машины, или меня вытащили. Еще одна деталь: когда я забирала авто со штрафстоянки, оказалось, что из видеорегистратора пропала флешка, а колеса были порезаны.

Женщина утверждает, что после задержания никто у нее анализы не брал. На судмедэкспертизу ее увезли только в декабре 2022 года, по прошествии полугода после инцидента. Этим женщина также недовольна.

- Двое детей в возрасте 11 и 13 лет остались без мамы на Новый год. У меня есть еще и средняя дочь, но она находится у родственников мужа на воспитании. Я боялась, что органы опеки отберут у меня оставшихся, поэтому пристроила ребят - дочку отдала на время подруге, сына - бабушке, - объяснила КП-Новосибирск многодетная мать. - Испугалась, что детей изымут и я их не верну. Хотя тогда опека никак не отреагировала, сотрудники даже к нам домой не приходили.

Вскоре пришли результаты судмедэкспертизы. Они подтвердили: многодетная мать была пьяна и под опиоидами. Валентина пыталась оспорить результаты исследований, но суд отклонил ее просьбу допросить наркологов.

- После конфликта прошло полгода, а они повезли меня на судмедэкспертизу. Кровь на алкоголь не брали, однако в заключении написали, что я тогда была под воздействием алкоголя и опиоидов. Сказали, якобы так можно «на основании выявленного анамнеза». Да, я состояла на учете у нарколога, 5 лет ходила и отмечалась, с учета сняли в 2017 году. Но для экспертов наркотики у меня в крови всегда, - уточнила КП-Новосибирск многодетная мать Валентина.

По сути, возможно, так и есть. Ведь если женщина постоянно принимает таблетки от психических заболеваний, то какие-то запрещенные вещества наверняка в крови присутствуют. Вопрос: можно ли после употребления этих лекарств садиться за руль?

Несмотря на возмущение, Валентина полностью признала свою вину. Просила рассмотреть дело в особом порядке, но ей отказали.

- Больше всего боюсь, что детей заберут, - переживает женщина. - Пусть что угодно делают, но детей я не отдам.

* Имя изменено.

Женщину сняли с учета пять лет назад, но экспертиза это не учла. Фото: Предоставлено обвиняемой

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирские юристы уверены: судьба детей зависит от строгости наказания суда. Если мать отправят в колонию, то детям нужен будет опекун. Но в этой истории есть и другие моменты, вызывающие вопросы.

- Если у женщины психическое расстройство, как она может управлять автомобилем? При выдаче прав психиатр ставит отметку, что у нее нет психических заболеваний и она имеет право водить авто. Возможно, она управляла без допуска, так называемой «шоферской справки», - поделилась сомнениями с КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина. - Из-за конфликта с ГИБДД никого еще детей не лишали, одного проступка здесь мало. Но если женщину отправят в места лишения свободы или принудительного лечения, то детям могут найти опекуна.

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