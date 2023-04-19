«Сын от боли плакал, а одноклассник смеялся»: мальчик сломал ногу во время школьной драки

Мальчик уверяет, что одноклассник его обзывал. Фото: предоставлено мамой школьника.

ЧП произошло в одной из новосибирских школ в среду, 19 апреля: там на перемене во время драки с одноклассником 13-летний мальчик сломал ногу. О случившемся КП-Новосибирск сообщила мама пострадавшего шестиклассника.

«ОСТАВИЛИ СЫНА ОДНОГО В КОРИДОРЕ»

- Тимофей почти отличник, у него в классе много друзей,- рассказала КП-Новосибирск Алина, мама школьника. – Сын ни с кем не конфликтует, наоборот, старается находить общий язык со всеми детьми.

О том, что Тимофей получил травму, Алина узнала, когда ей позвонила классный руководитель сына.

- Она сказала: «Тимофей что-то ногу подвернул, встать не может». Я сразу же попросила ее вызвать скорую, - описывает ситуацию Алина. – Потом позвонила сыну, он плакал в трубку: «Мама, мне больно!». Я спросила сына, есть ли с ним рядом кто-то из взрослых, сын сказал, что нет. Я в шоке была: как вообще можно оставить ребенка со сломанной ногой одного в коридоре? Я позвонила одной маме из родительского кабинета, она подняла на ногу завуча. Моему ребенку только тогда вызвали скорую.

К приезду Алины Тимофея перенесли с третьего на первый этаж: когда она зашла в школу, рядом с мальчиком была завуч. Классный руководитель, со лов мамы, только потом, проходя мимо, спросила, насколько все серьезно.

- Я задала вопрос классному руководителю, почему она бросила моего сына в коридоре, та ответила: «У меня же уроки». А то, что мой сын с адской болью находился один, это никого не трогает?».

ДРАКУ ЗАТЕЯЛ МЕСТНЫЙ ЗАДИРА

Алина стала расспрашивать сына, что произошло: оказалось, что он подрался с одноклассником, который его донимал.

- Этот мальчик учится с Тимофеем с пятого класса, в прошлом году вел себя спокойно. А в этом году донимает всех подряд, в том числе и девочек: обзывается, толкает. Моего сына он называл зайцем из-за неправильного прикуса, - говорит Алина. – Но сын не жаловался на него, сам пытался справиться. А сегодня после очередной порции оскорблений решил за себя постоять, но этот мальчик повалил его на пол. У сына подвернулась нога, ему было очень больно. А этот одноклассник, как рассказали дети, смеялся. Он и потом не подошел, не спросил, что с Тимофеем, прислал только сообщение: «Извини, что так все получилось. Я очень сожалею».

Но Алина в эти слова не верит.

- Тот ребенок – задира, на него постоянно жаловались дети. Он уже дрался с другим одноклассником, но там, слава Богу, обошлось без серьезных травм, - говорит Алина.

А что же мама мальчика-задиры? Она была в школьном коридоре после ЧП - ее тоже вызвали в школу. Со слов мамы ребенка, она видела, что Тимофей получил травму, но не подошла к нему.

Алина решила писать заявление в полицию и добиваться возбуждения уголовного дела.