Веки краснеют и зудят: новый вариант коронавируса «арктур» атакует глаза

Раздражение глаз - новый симптом, который не встречался у предыдущих подвариантов ковида. Фото: Евгения ГУСЕВА

Едва коронавирусные ограничения в Новосибирской области сняли, как появилась новая зараза. На территории России выявили новый подвариант ковида. На этот раз со звездным названием «арктур».

Этот штамм вызвал волну заражений в Индии, он заразнее предыдущего - «кракена». Мы узнали, каковы его симптомы и представляет ли он большую опасность.

«Арктур» - родственник «кракена», но в 1,2 раза заразнее его, хотя не настолько патогенен.

По словам вирусолога Александра Чепурнова, беспокоиться из-за «арктура» не стоит. Новая волна ковида никак не связана с сезоном простуд.

- В России каждая новая волна коронавируса приходит с периодичностью 4 - 7 месяцев. С сезонностью заболеваемость никак не связана, - пояснил КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов.

Однако симптомы у нового штамма неприятные, и больше не повезло тем, кто носит контактные линзы. Начинается заражение, как обычно, с температуры и кашля, болей в горле. Потери обоняния и вкусовых ощущений нет, зато у некоторых людей может появиться новый, ранее не встречавшийся признак - конъюнктивит. Причем в основном краснеют и зудят глаза у детей до 12 лет. К зуду добавляется ощущение слипшихся век.

Несмотря на это, заболевание протекает в легкой форме и новых ограничений не требует.

Однако вирусолога беспокоит не столько нынешний штамм, сколько то, что он может породить в будущем.

- Вирус становится заразнее, ему надо быстрее распространяться. И это меня беспокоит, потому что если появится новый «гибрид» с сохранением такой же заразности, но с более высокой патогенностью, то он может принести еще неприятных сюрпризов, неизвестных доселе, - говорит Чепурнов.

И хотя ковид стал частью нашей жизни, о правилах безопасности по-прежнему не стоит забывать. В группе риска остаются люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Чтобы уберечь себя, Роспотребнадзор рекомендует раз в полгода делать прививку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер