«Религией увлекся в 7 классе»: как школьного изгоя завербовали в ИГИЛ*

Муххамад сначала должен был улетель в Чечню, а оттуда уже в Турцию. Фото: оперативная съемка.

Еще совсем юный для злостного и опасного преступника Муххамад дерзким взглядом из-за решетки измеряет оперативников и судью в зале заседания. Вряд ли он до конца осознает, насколько теперь долгим будет его путь к свободной жизни. В свои 18 он не успел еще толком заглянуть в будущее, не понял для чего родился и даже внятно не сформулировал, за что был бы готов умереть. Его семья: мама, папа и младшие брат с сестрой теперь тихо рыдают на кухне. Не верят, что тот хотел уехать за тысячи километров и фанатично отнимать чужие жизни.

- Парень окончил 9 классов обычной общеобразовательной школы. Там у него не было друзей, считался изгоем, поэтому стал искать товарищей в интернете. Еще в 7-м классе начал активно увлекаться религией. Делился проблемами в различных группах и чатах в социальных сетях. Там-то его и приметили вербовщики, исповедующие радикальный ислам, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Парню несколько лет, как говорят, промывали мозги. Медленно, но верно склоняли его к более решительным действиям. Ощутив свою важность и нужность совершенно посторонним, Муххамад решил сбежать. Перед этим он устроился продавцом-консультантом в магазин одежды, чтобы заработать денег на билет. Для родных придумал красивую версию, что мечтает уехать и поступить в исламский институт в Египте.

Для родных Муххамад придумал красивую версию, что мечтает уехать и поступить в исламский институт в Египте. Фото: оперативная съемка.

И только сотрудники органов госбезопасности, наблюдавшие за парнем и его истинными увлечениями, знали, что стоит за этой поездкой.

- Он продумал свой маршрут очень тщательно, с несколькими пересадками. Сначала должен был улетель в Чечню, а оттуда уже в Турцию, где его обещали встретить эмиссары-проводники, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Но встретили несостоявшегося студента раньше в аэропорту города Грозный. И не проводники, а оперативники УФСБ по Новосибирской области и Чеченской республики. К счастью, до ИГИЛа* Муххамад так и не добрался. Его вернули обратно в Новосибирск. Узнав правду, родные парня были потрясены, но все-таки рады, что он хотя бы жив.

В отношении завербованного террориста возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» УК РФ. Суд заключил его под стражу на время следствия. Теперь Муххамада ждет очень внушительный срок: от 10 до 20 лет лишения свободы.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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