«Нетвойняшки», «Ылита» и «передок» - как изменился наш язык за время СВО

Сейчас противостояние идет не только в зоне СВО, но и в интернете. Фото: Иван ВИСЛОВ

Спецоперация изменила и наш язык. Слова, которые раньше мы редко слышали или значения которых вообще не знали, устойчиво вошли в повседневную речь. О том, как изменился язык за время СВО, рассказала доктор филологических наук Галина Мандрикова.

СОКРАЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

- Язык моментально реагирует на то, что происходит: меняется ситуация - значит, появляются новые обозначения. Или народ переосмысливает старые слова, - объясняет заведующая кафедрой филологии факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета Галина Мандрикова. - Появилось много сокращений, удобных для военных. Например, к уже привычной нам ПВО (противовоздушная оборона), не говоря уже об СВО (специальная военная операция), прибавились и известные ранее только военным слова РСЗО (реактивная система залпового огня), БМП (боевая машина пехоты). Кроме того, в репортажах от военкоров много разговорной лексики, включая военный жаргон.

Сейчас противостояние идет не только в зоне СВО, но и в интернете.

- Активизировались «всепропальщики» - те, кто ждет гибели России. Народ в ответ на их выпады изобрел слова «нетвойняшка» и «язамирщик» - у них явно отрицательная окраска, - уточняет филолог.

Люди не только придумывают новые слова, но и меняют привычные.

- Если в начале СВО звезд, деятелей культуры, которые уехали из страны, некоторые называли элитой, то сейчас они превратились в «ылиту» (исковерканное слово несет иронический оттенок) или «элитку». Суффикс «к» - тоже показатель пренебрежения. Появилось новое значение и у слова «релокант». Ранее так называли перемещенного в другую страну сотрудника компании, к примеру, американца, уехавшего работать в российский филиал фирмы. А теперь это человек, сбежавший из страны из-за СВО, - продолжает Галина Мандрикова.

ПОЧЕМУ «ПЕРЕДОК»?

Речь военных, которую мы слышим в репортажах, подчас может показаться странной.

- Например, они используют слово «передок» (в значении - передовая), и оно звучит не совсем прилично для тех, кто знает его в составе выражения «слаба на передок». Но здесь у новшества две функции. Во-первых, слово сократилось, произносить его удобнее. Во-вторых, юмор помогает справиться со стрессовой ситуацией, то есть вроде как назвал передовую шутливо, и это место уже чуть менее страшное, - считает Галина Мандрикова.

Вместо слов «убитый» и «раненый» военные говорят «двухсотый» и «трехсотый», чтобы психологически абстрагироваться от трагедии.

- Эти эвфемизмы (слова, которые смягчают другие. - Ред.) появились от выражений «груз 200», «груз 300». У них две задачи. Изначально первая - передать информацию так, чтобы противнику она была непонятна. Вторая - эмоциональная: тяжело напрямую говорить о смерти и о том, что люди убиты, - говорит Галина Мандрикова. Надолго ли с нами останутся эти слова времен СВО, сказать трудно. Однако, по мнению нашего эксперта, из речи гражданского населения они по большей части исчезнут после того, как их перестанут использовать в СМИ.

КОНКРЕТНО

Словарик СВО

БМП - боевая машина пехоты

БПЛА, беспилотник - беспилотный летательный аппарат

Всепропальщик - человек, который жалуется на то, что «все пропало» и «дальше будет только хуже»

ВСУ - вооруженные силы Украины

Двухсотый - убитый

За ленточкой - на передовой

Красная линия - принципиальная позиция по конкретному вопросу, при нарушении которой безопасность более не гарантирована

Лепестки - противопехотные мины, которые используют ВСУ в зоне спецоперации

Музыканты - члены частной военной компании «Вагнер»

Нетвойняшка - человек, выступающий против СВО

ПВО - противовоздушная оборона

Передок - передовая

Релокант - уехавший из страны из-за СВО

РСЗО - реактивная система залпового огня

Трехсотый - раненый

Штурмовик - пехотинец, участвующий в штурме

Ылита, элитка - уехавшие из страны в начале СВО деятели культуры и искусства

Язамирщик - имеет примерно то же значение, что и «нетвойняшка»

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