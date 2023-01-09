За 3 миллиона развалили дело: экс-заместитель прокурора Новосибирской области выступил с неожиданной речью в суде

Андрей Турбин (на фото справа) вину признал. Фото: Мария НОВИКОВА

В Центральном районном суде Новосибирска начали разбирать дело бывшего заместителя прокурора области Андрея Турбина. За взятку он вмешался в полицейское следствие. Оказалось, в 2017 году уголовное дело, которое расследовал Кировский отдел полиции, незаконно переквалифицировали с разбоя на самоуправство. Прокуратуру попросил надавить на полицейских бизнесмен Михаил Колмогоров. Просил он за своего знакомого - коммерсанта Данислама Шугаибова.

Как следует из обвинительного заключения, чтобы воплотить в жизнь коррупционную схему Колмогоров приискал посредников - бизнесмена Сергея Белоуса и экс-главу завода «Винап» Олега Ярового, которого в СМИ за обширные связи в органах прозвали «решальщиком». Последний передал Турбину сначала три миллиона рублей, а затем еще тысячу долларов.

- В ресторане гостиницы «Хилтон» Турбин предъявил копию вынесенного им постановления от 24 августа 2017 года в качестве доказательства выполненных с его, Турбина, стороны условий дачи и получения взятки, - зачитал на суде старший прокурор главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Антон Рябуха.

Задержали Турбина и Белоуса в феврале прошлого года. Несколько месяцев они провели в СИЗО. Затем меру пресечения изменили на домашний арест. Сегодня Андрей Турбин ответил на вопросы судьи. И неожиданно для всех во всем сознался.

- Признаете ли вы себя виновным по предъявленному обвинению?

- Признаю.

- В полном объеме?

- В полном.

- Ничего, что сейчас оглашалось прокурором, вами не оспаривается?

- Нет.

Не отрицает свою причастность в посредничестве при передаче взятки и предприниматель Сергей Белоус. А вот предполагаемый взяткодатель подался в бега, Михаил Колмогоров объявлен в розыск. Вообще Колмогоров – персона даже более интересная, чем Андрей Турбин. В девяностых он жил на Кузбассе под другой фамилией и, есть версия, был связан с одной из самых жестоких российских группировок – бандой Барыбина-Шкабары. Когда преступников переловила милиция, молодой Михаил успел ускользнуть из Кемеровской области и обосноваться в Куйбышевском районе Новосибирской области, сменил фамилию.

В сибирской глубинке Колмогорову благоволили (не будем использовать слово «крышевали) высокопоставленные сотрудники МВД и прокуратуры.

11 лет назад опера окружного управления МВД нашли связь между Колмогоровым и цепочкой давних убийств. Бизнесмена арестовали. Но дело таинственным образом рассыпалось, и кемеровчанин вновь стал строить бизнес в Новосибирске. Неформальные связи с силовиками, как мы теперь понимаем, у него при этом сохранились.

Что касается Олега Ярового, по этому эпизоду его будут судить отдельно от сообщников. В прошлом году бывший председатель совета директоров «Винапа» и экс-руководитель завода «Экран» уже выслушал два других приговора - за многомиллионное мошенничество в отношении своего бизнес-партнера Юрия Верясова и заведомо ложный донос на гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой. Следствие считает, что сфабриковать дело на основании неправдивых показаний ему помогли арестованный в 2020 году прокурор Новосибирска Денис Ференец и экс-начальница одного из управлений регионального надзорного ведомства Александра Аверина.

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