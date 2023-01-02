«Друг должен был научить кататься»: разбившийся насмерть на «Танае» новосибирский турист оказался лыжником-новичком

Погибший на горнолыжном курорте турист оказался лыжником-новичком. Фото: Архив КП

Новосибирец, который разбился насмерть на горнолыжном курорте «Танай» на Кузбассе, оказался лыжником-новичком. Такое заявление сделали представители курорта, рассказав КП-Новосибирск, что погибший приехал на отдых вместе с другом, и тот должен был научить его кататься.

Напомним, трагедия произошла 17 декабря, однако известно о ней стало только спустя десять дней. По словам очевидцев, мужчина впервые был на «Танае», однако он не только выбрал одну из самых сложных и опасных трасс, но и катался без шлема.

— Погибший молодой человек, не имея опыта катания на горных лыжах, ехал с вершины по опасной трассе. Погибший вместе с другом, который обещал научить его кататься на лыжах, съезжал по «красной» трассе, которая рассчитана на опытных горнолыжников и сноубордистов. Во время спуска он разогнался, на скорости врезался в укрытый матом гидрант искусственного оснежения (снеговую пушку), находящийся за пределами трассы, в результате чего погиб. Место, где произошло происшествие, не имеет поворотов, виражей и является прямой зоной спуска, — пояснили КП-Новосибирск в правительстве Кузбасса со ссылкой на эко-комплекс «Танай».

Представители комплекса также опровергли слова одного из очевидцев, что снеговые пушки никак не отгораживают от трасс. По их словам, трассы проверяются каждый год и на опасных участках устанавливают сетки. Снежные пушки, об одну из которых разбился турист, также упаковываются специальными защитными матами. Кроме того, каждые три года трассы проходят классификацию. На «Танае» последняя такая проверка была в декабре 2021 года.

— Туристам раздают памятки. Помимо прочей информации, в них говорится, что новичкам следует использовать «зеленые» трассы, а отрабатывать навыки необходимо с инструктором. Человек, не умеющий кататься, несет опасность себе и окружающим, особенно на трассах повышенного класса опасности: «красных» и «черных», — пояснили в «Танае».

Правоохранительные органы отказались комментировать произошедшее.

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