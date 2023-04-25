Купила дом специально для них: психолог из Новосибирска приютила 96 кошек

У Татьяны живет 96 кошек. Фото: Алина НЕЧАЕВА

56-летнюю Татьяну Зеленскую можно назвать чудо-женщиной. Днем она работает психологом, а все свободное время посвящает кошкам. Сибирячка даже купила дом площадью 100 квадратных метров, чтобы разместить там 96 питомцев. Каково быть королевой кошачьего царства - в материале КП-Новосибирск.

ЗООЗАЩИТНИЦА С 2 ЛЕТ

Частный сектор Новосибирска, Ленинский район. За высоким забором стоит старенький дом - 100 «квадратов», внешне ничем не отличается от соседних. Здесь живет Татьяна Зеленская, с ней делят площадь около сотни кошек. Только дом этот не похож на пристань старой кошатницы. Это, скорее, цивильная гостиница, правда за номера-вольеры постояльцы не платят. «Банкует» тут только хозяйка.

Зоозащитница поддерживает Андромеду после тяжелого дня в ветеринарной клинике. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Татьяна отмечает, что любовь к животным у нее с раннего детства. Еще девчонкой она таскала бездомных кошечек и собачек.

- В детстве у меня был пес. Когда мне было 2 года, наша семья переезжала в другую деревню. Пса родители собирались бросить - так в 1970-х годах делали практически все. Я устроила истерику, вцепилась в него мертвой хваткой. Тогда родители взяли мою алюминиевую ванну, посадили в нее моего любимчика, накрыли какими-то досками и перевезли. После он еще долго жил с нами, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Зеленская, зоозащитница.

Во время нашего разговора с Татьяной Дуся сладко задремала на полочке рядом. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Уже в зрелом возрасте Татьяна начала подбирать кошек с неудавшейся судьбой. Она помнит, что около 8 лет назад, когда она жила в квартире с мужем и сыном, у нее было 13 кошек. Тогда пришло осознание, что животные для нее не просто питомцы, а их спасение - настоящая миссия.

У Зоси не так давно появилась привычка «давать пять» тем, кто протянет ей ладонь. Фото: Алина НЕЧАЕВА

У каждого из 13 друзей своя непростая история. К примеру, Соня живет у Татьяны с 2014 года. Ее достали из подвала.

- В окне подвала, откуда достали Сонечку, была разбитая рама, сквозь эту щель местные бабушки пропихивали корм. И кошкам, чтобы поесть, приходилось выковыривать корм из этой щелки. Еще пару лет после спасения у Сони оставались эти повадки - она цепляла корм лапкой, - вспоминает зоозащитница.

Судьбе Шафрана не позавидуешь. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Судьбе рыжего Шафрана не позавидуешь: он самостоятельно нашел пристанище в холода - замерзший котик приполз к дверям приюта. Из-за обморожения он лишился носика и двух задних лапок.

Постепенно количество котов и кошек росло. Скоро семья поняла: жилищный вопрос нужно решать кардинально.

ВСЯ ЗАРПЛАТА - НА КОТОВ

Дом для своих подопечных Татьяна приобрела 2 года назад. Супруг построил для кошачьего прайда вольеры, вместе они оборудовали лежаки, снабдили животных мисками и лотками. При этом сам муж живет в квартире. У сына уже тоже своя взрослая жизнь.

Коты и кошки живут в вольерах. Фото: Алина НЕЧАЕВА

А кошкин дом - что это? Жилье Татьяны или приют? По факту нечто среднее - гостиница для обездоленных хвостатых, а управляющий в ней - наша собеседница. В доме она ночует и находится все свободное время.

Татьяна проводит экскурсию для корреспондента, словно это большое казенное учреждение:

- У нас есть отдельная комната для лейкозников - котов, больных раком крови. У меня в приюте больше всего отказников. Их хозяева либо умерли, либо бросили питомцев в связи с переездом. Также много котов и кошек в преклонном возрасте.

- Хочешь, спинку почешу? Фото: Алина НЕЧАЕВА

День Татьяны начинается в 8 часов утра. Она приходит к питомцам, делает уборку, всех кормит, лечит.

- Обычно уборка заканчивается примерно в 2 - 3 часа дня. Далее у меня идут онлайн-консультации по моей основной работе. Уже после 8 часов вечера я снова кормлю животных, - описывает свой обычный день психолог.

Кот Степа не упустил момент попозировать возле окошка. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Татьяна признается, что тянуть весь приют на своих плечах сложно. Если с уборкой и кормежкой помогает справиться помощница Екатерина, то денежные траты лежат полностью на хозяйке дома.

- Раньше я зарабатывала около 60 тысяч, сейчас - около 40. Ну и еще есть пожертвования. Хватает со скрипом, - признается женщина.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

У зоозащитницы много планов, чтобы облегчить жизнь приюта: сделать пристройку, дополнительные комнаты и ветеринарный кабинет, в котором можно будет разместить лекарства и проводить лечение питомцев. Реализовывать идеи в жизнь женщина собирается, как и прежде, собственными усилиями и при помощи близких людей.

Солнышко любят все. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Сегодня Татьяна много делает для продвижения приюта в социальных сетях: самостоятельно пишет посты, делает красивые фото, снимает видео. Говорит, это и помогает собирать пожертвования.

- У меня есть мечта, которую я хочу начать реализовывать, но пока не знаю как. Это работа с населением в плане стерилизации. Мне важно, чтобы люди поняли, что котов и кошек нужно стерилизовать. Я хочу убедить их не плодить животных дома. Если у меня это получится, то и количество проблемных звонков уменьшится, - считает женщина.

Котики живут в любви и ласке. Фото: Алина НЕЧАЕВА

Татьяна чем-то напоминает знаменитую кошатницу из девяностых Нину Косцову: она поселила на 40 квадратных метрах в хрущевке больше сотни хвостатых. О ней писали даже иностранные журналисты. Но разница между этими героинями все-таки велика. Нина не слишком задумывалась о комфорте соседей. Татьяна же выбрала более цивилизованный путь, и он оказался в разы сложнее.

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