«10 человек его ловили пледами»: мальчик чудом спасся, выпрыгнув из горящей квартиры на четвертом этаже

Ребенок выпрыгнул из горящей квартиры. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Стали известны подробности пожара, который произошел в четверг, 5 января, в высотке на Бориса Богаткова, 177. Напомним, в пятом часу вечера в многоэтажке загорелась квартира на 4 этаже – внутри находился 10-летний мальчик. Чудом ребенку удалось спастись. О том, что происходило на месте ЧП, рассказали очевидцы.

- Я с дочкой возвращалась из кинотеатра, когда подходила к дому, почувствовала резкий запах гари. Увидела, что женщина с пледами бежит к дому вместе с полицейским, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, соседка спасшегося мальчика. – У высотки уже поняли, что горит квартира на 4 этаже, и что там мальчик.

10 человек растянули принесенные пледы, чтобы ребенок мог прыгнуть и спастись.

- Мальчик не испугался, выпрыгнул из окна. Когда приземлился, даже не плакал. Я спросила у него, болит ли что-то, он сказал, что все в порядке. Переживал только за свою овчарку, с которой был в горящей квартире. Собаку вот не спасли, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. – Мальчику отдали телефон, с которым он выпрыгнул. Он сказал, что дома был один: родителей уже несколько дней не было дома – вроде, уехали на дачу. На плите что-то варилось и загорелось. Мальчик играл в телефон и вовремя не учуял. Вообще это цыганская семья.

С ребенком, как рассказывают очевидцы, остались старшая 27-летняя сестра и брат, который на пару лет старше. Ни одного из них в момент пожара дома тоже не было.

- Сестра мальчика прибежала, когда уже приехала скорая: она была в шоке. Врачи вместе с ребенком увезли ее, - говорит Екатерина. – С виду это не семья алкоголиков или маргиналов, все были нормально одеты.

Ребенка на скорой увезли в больницу. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как квартиру охватило пламя, рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области:

- Загорелись домашние вещи на кухне: почему произошел пожар, предстоит выяснить, - пояснили в ведомстве. - До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Спасенный мальчик сейчас находится в больнице:

- По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер