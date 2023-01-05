«За двушку заплатили вдвое больше»: коммунальщики объяснили, почему выросли цены на отопление в январе в Новосибирске

Новосибирцы жалуются в соцсетях на плату за отопление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 января соцсети превратились в жалобную книгу для новосибирцев: горожане стали жаловаться на то, что плата за отопление в полученных платежках за декабрь ощутимо выросла по сравнению с ноябрем.

Одна из них – сибирячка Анна: она предоставила свою квитанцию КП-Новосибирск. Женщина живет в двухкомнатной квартире на Обской, 50. Если за октябрь за отопление она платила 1591 рубль, за ноябрь – 2517 рублей, то за декабрь – 5662 рубля.

Платеж за декабрь у Анны вырос в 2 раза. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Площадь моей квартиры – 69 квадратных метров, и я не понимаю, почему стоимость отопления за месяц увеличилась вдвое, - недоумевает Анна. – У одних моих соседей ситуация такая же: платеж резко вырос, но чуть меньше нашего – 5300 рублей. Другим начислили более 6 тысяч рублей.

Соседям Анны за отопление нужно будет заплатить больше 6 тысяч. Фото: предоставлено героиней публикации.

У другой части горожан разница в квитанциях есть, но не столь ощутимая: в районе 100 – 200 рублей.

Почему платеж увеличился, корреспондентам КП-Новосибирск пояснили в СГК:

- Решение о повышении тарифа на тепло с 1 декабря приняло правительство РФ. Разница с предыдущим тарифом составляет 11,9%, - ответили в СГК на вопрос КП-Новосибирск. - СГК работает по ценам и условиям, которые устанавливает государство. Средства направляем на необходимое поддержание и обновление теплоснабжающией инфраструктуры.

Но 11,9 % и разница в два раза – это разные вещи. Почему же выходит такая сумма? Как пояснили в Законодательном собрании Новосибирской области, в платеж за декабрь вошел и перерасчет за предыдущий год.

- Уже 7 лет в Новосибирске действует такая система: мы платим в течение года за отопление по средней цене за месяц за предыдущий год. То есть вся сумма, которую вы заплатили за отопление, к примеру, за 2021 год, делится на 12. И каждый месяц в 2022 году вы платите эту фиксированную среднюю цифру. А в конце 2022 года делается перерасчет: рассчитывается реальная плата, которую вы должны были внести за 2022 год, из нее вычитается та сумма, которую вы заплатили, и оставшаяся разница начисляется вам в течение квартала, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Агеенко, заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области. – Некоторые управляющие компании всю разницу не делят на 3 месяца, а начисляют в январе: законом это не запрещено.

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