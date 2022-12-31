Они сыграли свадьбу 31 декабря и уже 71 год вместе: невероятная история любви военного и девушки из Сибири

Раиса Никифоровна и Анатолий Павлович вместе 71 год. Фото: предоставлено Павлом Клыштой

В новосибирском Академгородке 89-летняя Раиса Никифоровна и 94-летний Анатолий Павлович Клышта отметят 71 год совместной жизни! Примечательно, что празднуют день свадьбы они под бой новогодних курантов. Пенсионеры до сих пор влюблены друг в друга. Как им удалось сохранить свежесть чувств и как прошла свадьба под Новый год в далеком 1952 году - в материале КП-Новосибирск.

НА КПП С ТАЗИКОМ

Сейчас они мудры и спокойны - годы уравновесили страсти и добавили достоинства. В волосах поблескивает благородная седина. При этом смотрят друг на друга так же, как на первых фотографиях. А сделан был первый снимок на Новый год, он же день свадьбы. Но встретились тогда еще молодые и пылкие сердца чуть раньше.

17-летняя Раиса и 22-летний Анатолий увидели друг друга впервые в городе Белово Кемеровской области. Он - молодой военный, она - юный товаровед.

- Я был лейтенантом и служил в Ленинске-Кузнецке. Поехал в Белово к сестре отдохнуть. И встретил там Раису, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Павлович Клышта, супруг Раисы Никифоровны. - Понравились мы друг другу сразу.

Познакомились они в городе Белово. Фото: предоставлено Павлом Клыштой

Раиса Никифоровна признается, когда Анатолий Павлович надел военную форму, ее юное сердце попало в плен.

- Я работала в поселке рядом с Белово. Наши с Толей старшие сестры дружили. Меня, видимо, судьба послала в тот день зайти к ним в гости. Пришла, а там Толя. Я сначала просто на него глянула, подумала, что симпатичный. А когда он военную форму надел, то вообще голову потеряла, - призналась КП-Новосибирск Раиса Никифоровна Клышта.

Первая встреча оказалась короткой. Анатолий уехал на службу, а Раиса - к себе. Но уже тогда они поняли, что у них общая судьба на двоих. Влюбленным удалось встретиться спустя неделю.

- С того раза мы и не расставались. У нас не было объяснений в любви. Мы просто договорились с Толей, что я приеду к нему жить в военный городок в Ленинск-Кузнецк. А имущества-то никакого не было особенно. Я взяла оцинкованный таз, вещи и с таким приданым заявилась на КПП, - вспоминает женщина.

- Смелая у меня Раиса! Мне тогда доложили, что ко мне жена приехала. У меня комнатка была в общежитии - 12 метров, с печным отоплением. С этого все и началось, - продолжает рассказ жены Анатолий Павлович.

ВМЕСТО ЛИМУЗИНА - САНИ

Со свадьбой молодые решили не затягивать и в канун Нового года подали заявление в загс. Регистратор остудила пыл Анатолия и Раисы - невесте еще нет 18 лет. Дали два месяца подумать и подготовиться.

- Родители Раисы жили в поселке Егозово, это в 8 километрах от Ленинска-Кузнецка. Решили, что свадьбу сыграем у них 31 декабря. Естественно, мы поехали туда. 31 декабря и 1 января гуляли нашу свадьбу, - объясняет Анатолий Павлович.

Молодожены в парке. Фото: предоставлено Павлом Клыштой

И ведь не было тогда ни фотографов, ни видеографов, ни букетов невесты, ни банкетных залов, но для Раисы Никифоровны этот день прошел как во сне. То немногое, что было, стало самым ценным воспоминанием.

- Ничего же в то время было не достать. Мне сшили свадебное платье из кашемира, потому что больше не было ничего. Подарок от родителей - свадебный стол. С моей стороны были две подружки с работы, а со стороны Толи - два офицера. Основные гости - соседи, - вспоминает женщина. - Скромно мы отмечали праздник. Из подарков помню только два флакона одеколона - подружки привезли.

Обратно молодоженам пришлось возвращаться 1 января. Анатолию не дали отпуск - служба звала. Автобусы в город не ходили - праздники все-таки. У отца жениха родилась оригинальная идея, круче лимузина в XXI веке. Он довез новобрачных до военного городка на санях, запряженных лошадью.

Молодых расписали в феврале 1952 года. Фото: предоставлено Павлом Клыштой

Официально Раису и Анатолия расписали в феврале 1952 года.

«Я АРТИСТ ТЕАТРА»

Позже супруги переехали в Барнаул, а уже оттуда после демобилизации уехали в Новосибирск. Раиса Никифоровна устроилась на работу в хор в оперном театре (в Барнауле она окончила музыкальное училище), а Анатолий Павлович трудился на Чкаловском заводе. После его пригласили работать в институт математики заместителем директора по науке.

Как и в любой семье, безоблачным небо над их головами не было. Раиса Никифоровна много гастролировала, а ее супруг порой сильно ревновал.

- Как-то раз Раиса была на гастролях в Сочи. Я настолько сгорал от ревности, что все думал, как бы попасть туда и проверить, чем занимается. И тут директор отправляет меня в командировку в Киев. Пора возвращаться, сижу в аэропорту, а летом улететь в Новосибирск невозможно - билетов нет. Смотрю, в Сочи семь рейсов, - описывает тот день Анатолий Павлович.

Прекрасная пара. Фото: предоставлено Павлом Клыштой

Мужчина недолго думая решил изменить свой маршрут, но билетов до Сочи тоже не оказалось. Пришлось прибегнуть к хитрости.

- Сказал диспетчеру, что я артист Новосибирского театра оперы и балета и мне нужно попасть в Сочи, чтобы успеть перегримироваться до 7 часов вечера. Меня через 5 минут вызвали к кассе и продали билет. Любовь к жене привела меня к этому. Когда в Сочи прилетел, Раиса очень удивилась, - улыбается супруг.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Раиса Никифоровна и Анатолий Павлович 31 декабря 2022 года отметят 71-ю годовщину совместной жизни. У них двое детей, трое внуков. Как же Раисе Никифоровне и Анатолию Павловичу удалось сохранить любовь и пронести ее с собой через столько лет?

- Я затрудняюсь ответить... Могу молодежи посоветовать одно: прощать. Мало ли какие недовольства бывают друг другом, стычки. Главное, уметь прощать, без этого никакого хорошего брака не будет, и понимать друг друга нужно. У нас все на этом построено. Муж спокойно оставался один с детьми, пока я была на гастролях, - советует Раиса Никифоровна.

- Не нужно строить никаких козней друг другу и завидовать. Важно уважать друг друга и любить свою семью, - дополняет супругу Анатолий Павлович.

Муж и жена уже давно стали каким-то монолитом: похожи и мимика, и жесты, свой рассказ о первой встрече и прожитых вместе годах они ведут по очереди, продолжая друг друга. Не перебивают и не противоречат. Складно получилось.

«Комсомолка» поздравляет супругов с наступающими праздниками и желает еще много раз встретить их в теплом семейном кругу.

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