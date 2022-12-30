В Новосибирске 30 декабря заработал Ледовый городок на Михайловской набережной. Фото: Никита МАНЬКО

Публикуем фото и видео Ледового городка в Новосибирске 2022-2023. Он открылся для посетителей 30 декабря.

Планируется, что скульптуры простоят до весны. Фото: Никита МАНЬКО

— В прошлом у ледового городка была цирковая тематика, посвященная 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. В этом году основная тема — 130-летие Новосибирска. Все скульптуры относятся к нашему городу. Над созданием городка работала команда из 85 человек, в том числе — 30 мастеров по работе со льдом: каменщиков, скульпторов, резчиков льда, — рассказал КП-Новосибирск директор ледового городка Сергей Машаров. — 25 человек приехали из других городов: Екатеринбурга, Первоуральска, Тюмени, Перми, Барнаула, Омска, Пышмы, один скульптор приехал из Казахстана. Уделили внимание подсветке и теням. Всего они построили 9 горок и около 15 скульптур.

Городок будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. Фото: Никита МАНЬКО

Одной из самых подробных работ оказалось панно с Новосибирской ГЭС — на льдинках видно даже воду в Оби и работу электростанции. Еще одна яркая скульптура — ледовый трон с самолетом Су-34, посвященный рабочим НАПО имени Чкалова.

Одна из самых детальных скульптур посвящена рабочим НАПО имени Чкалова. Фото: Никита МАНЬКО

— В городке работают 25 человек: инструкторы из охранного предприятия, они берегут здоровье посетителей и сохранность скульптур. Если трогать их руками, залазить на них, можно не только повредить скульптуру, но и получить травму. Есть специальные скульптуры, на которые можно садиться и фотографироваться, — отмечает Сергей Машаров.

Тематика городка - 130-летие Новосибирска. Фото: Никита МАНЬКО

Работать ледовый городок будет ежедневно с 11:00 до 22:00. В новогоднюю ночь сделают исключение: на горках можно будет покататься до трёх часов ночи. Если столбик термометра опустится ниже 25-ти градусов мороза, вход для посетителей закроют.

Над созданием городка работала команда из 85 человек. Фото: Никита МАНЬКО

— Раньше у нас были очень длинные горки, но по новым правилам обустраивать повороты с деревянными конструкциями запретили, и теперь мы делаем скат по прямой. В среднем горки длинной 35-40 метров и высотой от 2, 5 до 6 метров. Есть горки и для самых маленьких, есть и ландшафтные горки с поворотами, но без подпорок, — пояснил директор ледового городка. — На горках работают контролеры, которые следят за безопасностью.

В городке построили 9 ледяных горок. Фото: Никита МАНЬКО

Вход в ледовый городок — платный. Для взрослых с 15 лет билет обойдется в 350 рублей, с 4 до 14 лет — 250 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Бесплатный вход также полагается участникам боевых действий и инвалидам (при предъявлении подтверждающего документа). Льготы есть и для многодетных семей (также при предъявлении удостоверения): детям с 4 лет до 14 лет включительно — 200 рублей; с 15 лет — 300 рублей.

Есть горки и для самых маленьких. Фото: Никита МАНЬКО

Многие мастера приехали из других городов. Фото: Никита МАНЬКО

В среднем горки длинной 35-40 метров и высотой от 2,5 до 6 метров. Фото: Никита МАНЬКО

Есть в городке и ледяная копия ученой мыши из Академгородка. Фото: Никита МАНЬКО

Вход в городок будет платным. Фото: Никита МАНЬКО

Скульптуры оборудованы подсветкой. Фото: Никита МАНЬКО

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