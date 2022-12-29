«Если пламя конфорки оранжевого цвета - это ненормально» - раскрываем главные секреты газовых плит

«Искусственный нос» - прибор, способный почувствовать утечки газа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Мини-рейд по частному сектору Новосибирска вместе с мастером по газу даст нам ответы на эти вопросы.

А у вас в квартире - газ? Если так - айда с нами в новогодний дозор.

Наш спутник - сотрудник компании «Газпром газораспределение Томск» Федор Убогов. Вместе едем в частный сектор Новосибирска, чтобы провести плановое техобслуживание газового оборудования в одном из домов.

Тем более, идут Новогодние праздники. А это время, когда хозяйки много готовят - и плиты часто включены, и котлы на обогрев работают по полной - зима же.

Федор Убогов рассказывает, какие ошибки совершают обладатели газовых плит и котлов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПРОВЕРЯЕМ ПЛИТУ «ИСКУСТВЕННЫМ НОСОМ»

Заходим в дом, хозяева пропускают нас к плите. Федор достает прибор - металлическую трубку с «головкой» на конце. Проводит около конфорок.

- Что это вы делаете?

- Проверяю, нет ли утечек газа.

- У этого инструмента есть обоняние?

- Так точно!

Если где-то будет утечка, загорится красный индикатор, а прибор возмущенно запищит. Но у нас все проходит тихо.

- Сигнализатор загазованности у нас не сработал. Значит, все исправно, утечки нет, - комментируете специалист.

Конечно, у большинства потребителей такого инструмента нет. Но есть другой - собственный нос. Пользуйтесь!

Исследуем конфорки, убеждаемся, что утечек нет. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ОГОНЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОЛУБЫМ

Есть у человечества два глобальных философских вопроса. Первый: что было раньше - яйцо, или курица? Второй: что делать вперед - поджигать спичку, или открывать конфорку? И если над первым вопросом ученые будут биться еще веками, то со вторым все просто.

Сперва - спичка! Это категорично. Потому что вхолостую - если откроете конфорку - газ не должен идти.

Мастер как раз поочередно зажигает то одну, то другую конфорки.

- Это - проверка горения. Смотрим, полностью ли горит конфорка, каков цвет пламени. Всполохи пламени, языков оранжевого пламени допускается. Это может быть из-за сгорания песчинок. Но в общем и целом цвет пламени должен быть синим, голубым, - объясняет Федор.

- А если - нет?

- Если целиком пламя оранжевое - это ненормально, повод вызвать специалиста.

Запомнить легко: без чего не может обойтись новогоднее телевидение? Без «Иронии судьбы» и «Голубого огонька». Вот если огонек - голубой, это - норма.

В противном случае звоните специалистам.

Огонь должен быть голубым, но не красным. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ЛЕД И ПЛАМЯ - ПЛОХОЙ СОЮЗ

- Обязательно проверяем, в каком состоянии тяга в дымоходе. А то в долгие праздники люди, бывает, перестают проверять состояние дымоходов, тяга пропадает, и в помещении может скопиться угарный газ, - предупреждает специалист.

Проверить тягу можно с помощью бумажного листа.

Его нужно приложить к вентиляционной решетке или к смотровому окну котла или колонки. Если притягивается - значит, тяга есть. Но если лист безвольно падает - значит, тяги нет.

Пользоваться газом при отсутствии тяги НЕЛЬЗЯ!

Дымоход может взбунтоваться, например, из-за обледенения. Зимой - вполне серьезная угроза. Так что бдите.

Если запахнет газом - открывайте окно и не включайте электричества. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЩИ БЕЗ ПРИСМОТРА

Специалисты «Газпром газораспределение Томск» могут составить целый список популярных ошибок потребителей.

Кто-то сушит вещи над плитой. Непростительное поведение! Если зацепится пламя за штанину - начнется пожар. И не останется ни вещей, ни дома.

Бывает, оставляют на горящей конфорке кастрюльку, в которой варятся щи. Казалось бы - что тут страшного? А вот закипят они, выльется бульон и погасит огонь. Тогда газ поспешит заполонить комнату.

Нельзя самостоятельно ремонтировать, перемещать газовое оборудование, для этого нужно пригласить специалиста!

Ну, и вернемся к ситуации, если запахло газом. На такой случай - запомните важное!

- Нельзя ни включать, ни выключать никакие электроприборы. Иначе из-за искры может вспыхнуть пламя, - предупреждает Федор. - Надо перекрыть краны на газовом оборудовании, открыть окна и двери и вызывать аварийную службу из незагазованного помещения.

Телефоны напоминаем. С мобильного - «104», с городского - «04».

Все запомнили? Тога смело варите овощи для оливье и рульку на холодец. В новогодние праздники понадобится.