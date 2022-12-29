Как действует «Бионорд», рассказал директор крупнейшего ДЭУ России

«Бионорд» делает лед рыхлым, чтобы техника могла легко очистить дороги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как действует «Бионорд»? Это один из самых популярных вопросов среди новосибирских водителей. Пешеходы о нем тоже спрашивают. И строят всевозможные версии, окружая реагент конспирологическими теориями. Вплоть до того, что он разъедает машину и убивает асфальт.

Чтобы разобрать главные вопросы об этом материале, мы пригласили на прямой эфир Радио «Комсомольская правда» дорожного специалиста с более, чем двадцатилетним опытом. Это директор новосибирского ДЭУ №1 Алексей Лыков.

Алексей Лыков объяснил, почему новосибирские дорожники выбрали «Бионорд». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СДЕЛАН ПО ГОСТУ

- Алексей Николаевич, какова у вас территория работы?

- Территория ДЭУ №1 - это четыре района в центральной части города. Сам Центральный район, Железнодорожный, Заельцовский и довольно большой Октябрьский район. Общая площадь - 4 миллиона квадратных метров. Наше ДЭУ - самое большое в России по обслуживаемой территории.

- Как давно вы применяете в работе «Бионорд»?

- Это современный противогололедный реагент, который применяется в нашем городе с 2017 года. То есть определенный период работы с ним мы уже прошли.

- Какой-то серьезный документ может подтвердить, что это – качественное средство?

- Сегодня «Бионорд» - единственный в России материал, который прошел весь объем сертификации в соответствии с национальным стандартом. Это ГОСТ 58427 «Материалы противогололедные для применения в населенных пунктах».

ПРОНИКАЕТ В СНЕГ И НАГРЕВАЕТСЯ

- Как устроен «Бионорд»?

- Материал представляет собой единую твердую гранулу. В ее состав входит несколько видов солей, дополнительная база ингибиторных присадок, которые отвечают за способность этого материала снижать агрессивные условия для определенных видов материалов. Таких, как металл, кожа…

- Понятно. А как действует? Сможете описать простыми словами?

- При распределении на дорогу, тротуар, гранула этого материала попадает на поверхность уплотненной снежной массы, или обледенения и вступает в реакцию с молекулами воды. В процессе работы растворяется и образует углубление в уплотнении снежной массы. А далее, отталкиваясь от поверхности проезжей части, начинает разрушать структуру этого ледяного, либо снежного уплотнения за счет реакции плавления.

Реакция плавления у этого материала - тоже своеобразная. Он начинает работать с выделением тепла, не образует ледяных пленок и быстрее начинает разрушать снежные накаты. А разрушив структуру снежных накатов, придает этой массе рыхлое состояние, которое в процессе уборки удаляется с проезжей части. Оставшаяся часть этого реагента дорабатывает остатки накатов, непосредственно расплавляя их на месте.

По словам эксперта, даже машины, которые работают с «Бионордом», служат дольше. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВОДА ЗАМЕРЗАЕТ, А ОН - НЕТ

- Алексей Николаевич, давайте разберем популярные утверждения о «Бионорде». Вот, например, такое: разрушает асфальт.

- Это мнение можно смело развенчать. Разрушение асфальта невозможно даже с точки зрения технологий и принципов работы этого материала. «Бионорд» работает на поверхностях снежно-ледяных отложений, проникает под них и разрушает эти отложения, растворяясь. Но это не какое-то жесткое, например, гранитное зерно, которое может наносить механический ущерб асфальту, понимаете? То есть механики для разрушения поверхности асфальтобетона не остается.

- Версия ваших оппонентов, в том числе - общественных активистов, такова: мол, «Бионорд» проникает внутрь асфальта, там замерзает, и, замерзая, расширяется.

- «Бионорд» в растворенном виде не способен проникать в асфальтобетон. И если вода в силу своих физических свойств может замерзать в нулевые и отрицательные температуры, то «Бионорд» - нет. Он имеет химическую составляющую – хлоридную - и не замерзает в отрицательные температуры. Каким образом даже в перепады температур он может разрушать асфальтобетон? Никаким.

- А как в принципе он относится к сибирским морозам?

- Этот материал работает до -30 градусов. И эффективен в зависимости от объема его распределения на поверхности проезжей части. Чем больше этого материала распределяется на поверхности проезжей части, тем, соответственно, температура, при которой он работает, может быть ниже.

РЕАГЕНТ, КОТОРЫЙ «УЧАСТВОВАЛ» В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

- Давайте разберем другое утверждение: разъедает обувь.

- Обувь в первую очередь разрушает влага, которая в нее проникает. И когда вы покупаете ботиночки, или красивые сапожки, особенно замшевые, вам продавец говорит: «возьмите средство, чтобы обезопасить искусство обувников от проникания в первую очередь влаги». Вы ведь можете пойти в новых сапожках и в лес, где «Бионорда» нет, и обувь намокнет так, что ее придется выбросить.

Сам производитель гарантирует, что его материал оказывает минимальное воздействие на кожу обуви. И это в сертификате прописано. Почему мы и работаем с этим средством - потому что все эти моменты учтены и прописаны.

- Алексей Николаевич, а опыт других городов вам известен? Что используют на дорогах там?

- Наш город применяет один из самых безопасных материалов. В других городах применяются материалы, которые не соответствуют таким высоким требованиям. Например, и каустическая сода. А ее сантехники применяют, потому что она разъедает отложения в трубах. Представляете, какое воздействие она оказывает на ту же обувь, оказавшись на дороге?

Далеко ходить не буду. Те машины, которые работают именно с «Бионордом», выглядят значительно лучше, чем те, которые работают со стандартным классическим потивогололедным материалом. Я про технику нашего ДЭУ. И у меня меньше затрат уходит на восстановление машин. Это касается сварочных работ, замены элементов, или той же покраски.

- А эксперты проверяли, как работает «Бионорд»?

- Я ведь вам об этом и говорю: данный материал прошел российскую сертификацию. Это не я его испытывал. Его испытывали институты, РОСДОРНИИ. Этот материал прошел массу лабораторных исследований. Это единственный противогололедный материал, который использовался в Сочи во время проведения Олимпийских игр. Ни один другой материал не был допущен. Его рассматривали под большим увеличительным стеклом. И одобрили!