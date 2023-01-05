Не только прапорщик Шматко: как сейчас живет звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков

Роль в «Солдатах» принесла Маклакову славу, но до этого у него были разные амплуа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 43 лет он играл в театрах и кино, оставаясь почти не известным актером, но после сериала «Солдаты» вмиг проснулся знаменитым. Алексей Маклаков настолько достоверно воплотил на экране прапорщика Шматко, что стал лицом проекта. Его и по сей день знают только по этой роли, а ведь в карьере Маклакова было много интересных проектов и к славе он шел долгим, непростым путем.

ЖИЗНЬ В НОВОСИБИРСКЕ И НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Маклаков (слева) в основном играл в драматических спектаклях. Фото: Предоставлено пресс-службой театра «Красный факел»

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года, детство и юность провел в Новосибирске. Мать воспитывала его одна. В 20 лет он окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища, работал в томском ТЮЗе, а потом - в новосибирском «Красном факеле».

В «Ромео и Джульетте» - поверженный герой. Фото: Предоставлено пресс-службой театра «Красный факел»

- В нашем театре он работал с сентября 1989 по ноябрь 1996 года. Играл Меркуцио в «Ромео и Джульетте», фельдфебеля в «Мамаше кураж и ее детях», Эдипа в постановке «Род» Олега Рыбкина по трагедиям Эсхила и Софокла, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе театра «Красный факел».

В роли Эдипа. Фото: Предоставлено пресс-службой театра «Красный факел»

В 1996 году актера пригласили в Москву, в труппу театра имени Маяковского. И еще задолго до того, как «Солдаты» принесли ему успех и народную любовь, Маклаков появлялся на большом экране. Первый раз - еще при СССР, в небольшой роли в фильме «Перед свадьбой» (1987). В следующий раз он снялся в кино спустя 12 лет, сыграв патологоанатома в сериале «Досье детектива Дубровского».

В 2001 году Алексей появился в фильме «Привет, малыш!» в главной роли 40-летнего мужчины с умственным развитием как у ребенка. В 2004-м актера уже пригласили на съемки «Ночного дозора». В том же году он стал звездой уже на экранах ТВ.

«ПРАПОРЩИК ШМАТКО, ИЛИ Е-МОЕ!»

Роль хитрого старшего прапорщика для Маклакова стала триумфальной и сразу же снискала любовь зрителей. Что интересно, актер создал своего персонажа, что называется, из головы.

- У меня нулевое знание жизни прапорщиков! Я никогда не наблюдал за военными. Армии я практически избежал - прослужил 6 месяцев и 12 дней, поэтому так и не встретил там образцовых прапорщиков. У меня получился собирательный образ, он строился на менталитете русского человека с различными корнями - эстонскими, латышскими, украинскими. Всеми теми, которые раньше жили вместе, а потом чего-то разбежались. Я предложил такого прапорщика, его приняли. А дальше была задача его развивать... Шматко не рождался в муках. Я как-то сразу за него взялся, - признавался Маклаков в интервью «Комсомолке».

На съемках 17-го сезона «Солдат». Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, Маклаков воплотил своего персонажа почти во всех сезонах, а их было ни много ни мало 17. Сначала он хотел уйти после 13-го сезона, но в 15-м все же решил вернуться - без Шматко «Солдаты» потеряли свою изюминку.

Коронная фраза персонажа «Е-мое!» тоже быстро разлетелась. В 2000-х ей даже торговали - как рингтоном на мобильники. А в 2007 году вышел спин-офф «Солдат», который так и назывался - «Прапорщик Шматко, или Е-мое».

В 2000-х Алексей Маклаков успел сняться и в других сериалах: «Есенин», «Громовы». Продолжает сниматься он до сих пор, последние популярные проекты с его участием - фильм «Майор Гром. Чумной доктор», сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Жена олигарха» и «Нулевой пациент».

62-летний актер продолжает играть в кино и театре до сих пор. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С недавних пор актер вернулся на стезю, с которой начиналась его карьера, - театр. С мая 2021 года он играет в московском театре «Ленком Марка Захарова». Занят в спектаклях: «Tout Paye, или Все оплачено», «Доходное место» и «Женитьба».

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В личной жизни Алексей Маклаков пережил много потерь и неудач. Артист никогда не знал отца, самым близким для него человеком была мама. После ее смерти он остался один и пристрастился к алкоголю.

Первые два брака тоже были неудачными. Первой женой стала Ольга Белокобыльская, в браке с которой родился сын Илья. Позже он, уже взрослый, вместе с отцом появился в сериале «Солдаты» в роли рядового Андрея Скрипки. Но появление ребенка не скрепило отношения супругов, и вскоре они развелись.

Второй избранницей стала Мария Кархоткина, от которой родилась дочь Николь. Долгому браку помешала занятость мужа на съемках.

Алексей Маклаков на премьере фильма «Майор Гром. Чумной доктор» с дочерьми. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас Маклаков женат на Анне Романовой - координаторе по озвучиванию, с которой познакомился на съемках. Возлюбленная младше него на 23 года, но этот брак оказался самым долгим и стабильным. У супругов подрастают две дочери: 12-летняя Ирина и 10-летняя София.

Есть у Алексея Маклакова и внебрачный сын, 37-летний Прохор. Появился он на свет в Томске. Как признавался сам актер, матерью Прохора была женщина-архитектор, с которой он не ужился. С сыном он долго не разговаривал и начал общение только тогда, когда тот повзрослел.

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