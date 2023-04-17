Боец отыскал мальчика, написавшего ему письмо в зону СВО

Боец навестил ребенка, когда приехал в отпуск. Фото: «Наши новости».

- Привет! Я обещал твое письмо сохранить - вот оно. Твое письмо? - военный достает листочек бумаги, аккуратно сложенный треугольником.

- Да, - не верит своим глазам светловолосый мальчик.

Видео с этими кадрами появилось в группе «Наши новости| Болотное». Сняли его местные журналисты в школе № 2 города Болотное: там учится и маленький герой ролика - второклассник Никита Ефремов. В октябре 2022 года он вместе с одноклассниками писал письма солдатам.

- Чтобы поддержать бойцов, редакция «Наших новостей» предложила организовать акцию - написать письма тем, кто находится в зоне спецоперации. Детям идея понравилась: письма написали все, в том числе и Никита, - рассказала КП-Новосибирск Алена Врачева, классный руководитель Никиты.

Слова в письме ребенка были по-детски простыми:

- Здравствуй, дорогой солдат! Пишет это письмо ученик 2 «В» класса Ефремов Никита. Хочу пожелать здоровья, стойкости, мужества, силы. Большое спасибо за защиту нас и нашей Родины. Ждем с победой.

Эту весточку из родного Болотнинского района и получил боец. Письмо настолько растрогало сибиряка, что он записал в ответ видео и пообещал мальчику, что обязательно увидится с Никитой, когда вернется домой.

- В школу позвонили журналисты, которые организовывали акцию: сказали, что боец свое обещание помнит и он сейчас в Болотном - приехал в отпуск. Спросили, можно ли ему навестить Никиту в школе. Мы договорились, что он придет на урок на следующий день. Никита и другие дети об этом ничего не знали, - говорит Алена Врачева.

Никита, когда увидел бойца, сначала даже не поверил, что военный действительно выполнил свое обещание.

- После того, как боец записал свое видео и пообещал встретиться, сын очень ждал, что они увидятся, - поделилась с КП-Новосибирск Ксения, мама Никиты. - Когда военный в камуфляже пришел к ним на урок, Никита сначала немного растерялся - совсем не ожидал его увидеть. А потом у ребенка столько эмоций было, он с такой радостью говорил об этой встрече!..

А еще дети написали новые письма - они передали их бойцу, навестившему Никиту, и тот пообещал, что доставит их в зону спецоперации.

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