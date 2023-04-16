«Была как шар, выглядела на 15 лет старше»: сибирячка похудела на 25 килограммов и развелась с мужем

Инга изменилась до неузнаваемости. Фото: предоставлено героиней публикации.

29-летняя Инга Новичкова на фото сейчас – подтянутая брюнетка, которая запросто может позволить себе надеть и лосины, и короткие топы. Но пять лет назад она чуть не плакала, когда увидела свой снимок с новогоднего утренника у сына: с фото смотрела необъятная женщина в жилете. Это стало хорошим «пинком», чтобы взяться за себя. Свою историю Инга рассказала КП-Новосибирск.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЛЮС 40 КИЛОГРАММОВ

Инга до беременности никогда не была полной: весила 51-52 килограмма, носила 42 размер одежды и даже не могла представить себя толстушкой. Резко поправляться стала во время беременности.

- У меня были замечательные свекр и свекровь, они переживали за меня, говорили: «Тебе надо есть за двоих!». Я была не против, - смеется Инга. – В итоге поправилась почти на 40 килограммов. На меня врачи ругались, говорили, что мне надо «рот зашить», что роды могут быть тяжелыми. Но, к счастью, все обошлось, у меня родился здоровый сын.

Инга поправилась после родов. Фото: предоставлено героиней публикации.

А вот проблема с лишним весом после родов никуда не делась: стрелка весов показывала почти 80 килограммов.

- Но я спокойно к этому относилась: мужу нравилось, как я выгляжу, причин, чтобы резко меняться, у меня не было. Единственное, что бесило – не могла подобрать себе одежду в обычных магазинах. И очень стеснялась, когда просила принести вещь на размер побольше, - рассказала КП-Новосибирск Инга.

Все изменилось спустя 4 года, когда Инга увидела фото с новогоднего утренника сына.

После этого фото Инга начала худеть. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Это для меня был шок! Я не думала, что так выгляжу – шар какой-то, еще на 15 лет старше, чем есть! И в тот момент я поняла, что должна выглядеть так, чтобы мой сын никогда меня не стеснялся, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка. – А всех близких я потом спрашивала, почему они мне не сказали, что я сильно потолстела?

О своих планах похудеть Инга рассказала мужу, но он ее не поддержал:

- Муж, сказал, что это все ерунда, что я не смогу похудеть. А я ему ответила: «Спорим, смогу?». И это стало для меня дополнительным стимулом, - говорит Инга.

ПРОЩАЙТЕ, ТОРТЫ И КОНФЕТЫ!

Первым делом сибирячка отказалась от любимых конфет, под запрет также попало все мучное, жирные колбасы.

- Я начала пить чай без сахара, любимый кофе позволяла себе только раз в три дня, - перечисляет Инга.

Инга отказалась от сладкого и мучного ради красивой фигуры. Фото: предоставлено героиней публикации.

Потом молодая мама отправилась в спортзал:

- В первый раз для храбрости я взяла с собой подружку. Мне было очень неуютно: будто я попала в место, где все друг друга знают и общаются, а ты такой изгой. А потом я поняла, что всем плевать на то, как ты выглядишь, ты занимаешься только для себя, - говорит Инга.

В итоге Инга сбросила 25 килограммов. Но вместе с весом изменилась и личная жизнь.

- Мужу нравилось, что рядом с ним стройная, красивая жена. Но я поняла, что «переросла» эти отношения. Мы расстались, но остались друзьями, - говорит Инга.

Инга похулела и ушла от мужа.

Сейчас она весит 54 килограмма, и в ее жизни появился другой мужчина:

- Он поддерживает меня , тоже занимается спортом. На старых фотографиях, где я была полной, он просто меня узнает. И говорит, что я не могла быть такой, - признается Инга.

Не узнают Ингу и ее знакомые: все-таки она сменила 54 размер одежды на 42.

- Я – мастер по наращиванию ресниц. И пришла моя постоянная клиентка, с которой мы не виделись несколько месяцев. Она сказала: «Я к Инге». Я пригласила ее пройти, но она не поняла, кто перед ней, и еще раз повторила, что ей нужна Инга. А потом очень сильно удивлялась, что я так изменилась. Но главное, не только внешние изменения. Мне будто дышать легче стало, теперь я стала здоровее и выносливее!

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