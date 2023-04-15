«Пропивает пособия, бросает детей на месяц»: у многодетной матери хотят забрать сыновей, а она снова беременна

Женщина получает пособий на 30 тысяч рублей. Фото: соцсети/ Даниил ОПАРИН.

Жители деревни в Маслянинском районе рассказали о многодетной матери-пьянице в соцсетях. И даже попытались до нее достучаться:

- Возьмись, пожалуйста, за ум, хватит болтаться, пожалей детей - скоро их заберут из-за твоего образа жизни. Неужели мужики важнее, чем четверо детей, ещё и пятым беременна. Чем ты думаешь, кукушка? Уважаемые органы опеки, ПДН, обратите, пожалуйста, внимание на данную особу.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в местный сельсовет, чтобы узнать, что это за семья. Местные чиновники, как оказалось, тоже за голову хватаются от такой «подопечной».

«НЕ РАБОТАЕТ, ПЬЕТ»

Женщина, о которой идет речь в посте, - 33-летняя Юлия*.

- У нее четверо сыновей. Одному ребенку 9 лет, он ходит в третий класс, школу не прогуливает. Двум другим – по три года, они близнецы. А самому младшему – два года, - рассказали КП-Новосибирск в сельсовете. – Сейчас Юлия снова беременна, ждет пятого ребенка, но на учет в консультацию до сих пор не встала.

Четырех детей Юлия родила от прежнего сожителя, но недавно они разошлись. Отец пятого ребенка – другой мужчина, в деревне его не знают.

- Она, бывает, на месяц пропадает в других селах. Получит пособия на детей – около 30 тысяч – и начинает пить. А что уж там у ней происходит и с кем она встречается, не рассказывает. Спрашиваем у нее, зачем ты детей бросаешь, а она молчит в ответ, - говорят в сельсовете. – Других денег, кроме, как пособий, у нее нет – она нигде работает.

Казалось бы, логично было бы отдать детей под опеку отцу, но там тоже не все так просто:

- Отец четырех детей – бывший сожитель Юлии - сам безработный, сейчас ухаживает за больной матерью, получает за это небольшое пособие. На него и на свою мать Юля и бросает детей перед очередным загулом. Хорошо хоть продукты детям покупает на пособия, - объясняют в сельсовете.

«ДЕТЕЙ НУЖНО ЗАБРАТЬ»

Сейчас сельские чиновники хотят забрать детей у Юлии:

- Будем обращаться в районные органы опеки. Пусть проводят проверку и либо забирают детей у Юлии, либо ограничивают ее в родительских правах, чтобы она одумалась, - рассказывают в сельсовете.

А что сама Юлия? С журналистами она не общается, страницу в соцсетях закрыла. А в комментариях тем, кто ее ругает, отвечает:

- Все знают обо мне даже больше, чем я о себе, - пишет Юлия и просит других замолчать.

Мы готовы дать слово Юлии: связаться с редакцией КП-Новосибирск можно по тел. 8-913-068-56-72.

*Имя женщины изменено.

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