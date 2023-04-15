Хохмы «Тотального диктанта»: одни пишут «про зайку», другие - про «муровья»

Смешных ошибок у участников акции было много. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Не более 10% россиян знают русский язык на отлично. Об этом говорят предварительные результаты «Тотального диктанта». Какие слова стали самыми сложными для участников акции и почему взрослые люди получают двойку? Разбирались журналисты КП-Новосибирск.

Ежегодный диктант для взрослых придумали студенты Новосибирского государственного университета в 2004 году. С тех пор каждую весну мы вспоминаем школу: берем ручку, бумагу и пишем от руки. А учителя русского, филологи проверяют. И по традиции называют слова, в которых оказалось больше всего ошибок: это «кардинально», «извне», «периферия».

Было много ошибок на прописную, строчную букву. Было слово «ломоносовского» - «ученый широчайшего, воистину ломоносовского профиля», и прилагательное, образованное от имени собственного, многие писали с большой буквы, хотя здесь должна быть маленькая.

Неожиданно много трудностей вызвало слово «цивилизация». В работах встречалась загадочная «цевилизация». Вместо «прозаика», конечно, появился «прозайка» или просто «зайка». Можно сказать, что «зайка» Василий Авченко (автор диктанта) подготовил для участников акции много испытаний.

А еще сложными оказались слова «рябчик», «барсук», «муравей», «енот», «сызмальства»…

Старший преподаватель НГУ Людмила Буднева заступается за взрослых, которые наделали ошибок. И объясняет, почему так происходит.

- По поводу «координально»… Пишут его через два «о» из-за ложной этимологии, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Буднева. - Люди не знают, от какого слова произошло, а «система координат» им более или менее знакома. По поводу наречий - ну, это очень сложная тема. И просто надо очень много слов знать наизусть. Это действительно очень сложно. Далеко не все знают, как пишутся наречия. Я сверяюсь со словарем.

Наша собеседница считает, не так уж и плохо участники справились с диктантом. Однако, по предварительным данным проверяющих, пятерок будет лишь 5 - 10%.

Естественно, ошибки мы - взрослые - совершаем не только в диктантах. Ляпы попадаются в том числе и в рекламе - на вывесках, билбордах. Филологам такое режет глаз.

- Конечно, огорчает, когда с ошибкой написано большими буквами в людном месте. Когда можем, мы реагируем. Если видим ошибки и указан контактный телефон, особенно в рекламе, звоним, просим, объясняем и так далее, - говорит основательница фонда «Родное слово» Людмила Монахова.

Но в чем причина неграмотности? Доктор филологических наук Галина Мандрикова считает, что мы мало читаем. А пишем простыми словами:

- Очень многие люди делают это в течение дня в виде SMS, в виде каких-то коротких сообщений. Даже если люди постоянно обмениваются сообщениями, то все равно используют какие-то привычные, обычные слова. Мы сейчас даже больше слушаем, чем читаем. Многие ведь перешли на аудиокниги. А когда не видишь текст глазами, это тоже во многом не позволяет увидеть слово и запомнить его написание. В общем, мой диагноз такой: мало читаем и мало пишем. В помощь нам - томик Пушкина или, например, Булгакова, Лескова, Достоевского и Толстого. Будем больше читать - и да пребудет с нами сила великого и могучего русского языка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber