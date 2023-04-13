«Он приходит ко мне каждую ночь»: пропавший бизнесмен замучил своего убийцу во снах и привел его к следователям

Пропавшего после встречи с другом мужчину нашли спустя 4 года. Фото: предоставлено СУ СК по Новосибирской области.

Среди множества томов уголовных дел, уже давно списанных в архив, редко встречаются истории, где силовикам пришлось бы в прямом смысле слова поверить в чудо. Эта криминальная драма как раз из таких. Над расследованием о бесследном исчезновении новосибирского бизнесмена, 54-летнего Сергея Кукушкина*, сыщики и оперативники ломали голову не один год. Мужчина уехал на деловую встречу с партнером и словно сквозь землю провалился: ни свидетелей, ни зацепок. Но спустя 4 года дело неожиданно сдвинулось с мертвой точки, и помог в этом сам пропавший. Правда, к тому моменту Сергей Кукушкин был уже мертв. Подробности этого необычного преступления узнала журналист КП-Новосибирск.

ИСЧЕЗНУВШИЙ

События происходили зимой 2012 года в Новосибирске. Партнеры по бизнесу Сергей Кукушкин и Василий Скоба* встретились на сдававшейся посуточно квартире. Мужчины были знакомы еще с криминальных девяностых, вели много общих дел и даже имели похожие моменты в биографии в виде судимостей. Кроме бизнеса их объединяла еще и дружба: общались семьями. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, находились у мужчин и совместные интересы. Сергей относился к Васе по-отечески.

Василий признался, что друг снился ему и просил успокоить его душу. Фото: предоставлено СУ СК по Новосибирской области.

- После той встречи Кукушкин домой не вернулся. Первым подозреваемым стал Скоба. Его проверяли вдоль и поперек, но все закончилось тем, что предъявить было нечего. По его словам, они поговорили о делах, и Сергей уехал: на следующий день у него была запланирована встреча в Красноярске. Тогда начали проверять версию уже в соседнем регионе, - рассказала КП-Новосибирск бывший следователь следственного отдела по Ленинскому району СУ СК РФ по Новосибирской области Анжелика Мурашко.

Из Красноярска сыщики вернулись ни с чем. Кукушкин туда даже не доехал и на назначенную встречу тоже не явился.

Темное дело без единых зацепок и улик следователям пришлось приостановить.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

После пропажи друга в жизни у Василия началась черная полоса. Уже в 2013-м сибиряк попался в Казахстане с крупной партией наркотиков. А дальше - следствие, суд и весьма внушительный приговор - 16 лет лишения свободы. Казахский суд сложно назвать самым гуманным в мире, поэтому Скоба с радостью вспомнил, что он гражданин России.

- Он добился депортации на родину и пересмотра дела о перевозке наркотиков по российским законам, - продолжает Анжелика Мурашко.

В итоге вместо 16 лет его приговорили к 7 годам за решеткой. Отбывать наказание Скоба отправился в одну из колоний Новосибирской области. А спустя 4 года Василий вдруг стал настойчиво требовать аудиенции с оперативниками. И рассказал такое, во что было очень трудно поверить.

ВЕЩИЕ СНЫ

Почти сразу же после переезда из казахской тюрьмы Василия стали мучить ночные кошмары. К нему во сне настойчиво являлся пропавший Кукушкин.

- Он приходит ко мне и говорит, что лежит в поле и хочет успокоиться. Как живой прямо стоит и требует справедливости. Я готов рассказать все. Везите меня к следователям. Если мне поверят, то получится найти тело Сергея и похоронить его по-человечески. Не могу я так больше! Хочу успокоить душу, - просил оперативников колонии Скоба.

Опера, конечно, долго переглядывались, думая, как более реалистично преподнести следователям историю со сновидениями. Не часто в тюрьмах убийства во снах раскрываются. Сомнений было много. Но в итоге всем стало интересно, чем закончится это дело.

Встреча со следователем состоялась. А благодаря неугомонной душе Кукушкина, которая даже с того света не давала Василию покоя, удалось найти тело погибшего и его настоящего убийцу. Итак, что же случилось?

КАК ЭТО БЫЛО

В тот зимний вечер 2012 года Кукушкин и Скоба встретились для разговора на съемной квартире. Но что-то пошло не так. Партнеры стали спорить, каждый доказывал свою правоту. У Василия сдали нервы. Он схватил нож, который обычно носил с собой на поясе, и сначала ударил оппонента в спину, а потом - в сердце. Осознав, что Сергей умер, Скоба растерялся, но на помощь пришел опыт лихих девяностых.

- Он утащил погибшего в уборную комнату, уложил в ванну, а сам поехал домой. Ночевал с женой, чтобы обеспечить себе алиби. На следующий день снял гараж на окраине города, попросил хозяина заварить заднюю полусгнившую стену, вызвал человека и поменял замок на воротах. Потом взял сумку из-под резиновой лодки и вернулся в съемную квартиру. Чтобы хозяйка жилища ничего не заподозрила, Василий провел генеральную уборку. Из карманов одежды убитого друга вытащил все личные вещи, тело спрятал в сумку, затем погрузил ее в багажник своего автомобиля и увез в гараж, - описывает следователь.

Для запутывания следов Скоба разбросал по всему Новосибирску в разных местах телефон, карты и борсетку убитого, а нож выкинул в лесу в районе Толмачево.

Когда Кукушкина начали подозревать, бизнесмен играл роль обеспокоенного друга, в первых рядах кричал, что надо найти убийцу, достойно выдержал все допросы и умело отвел от себя подозрения.

Мужчина закопал погибшего на пустыре около Верх-Тулы. Фото: предоставлено СУ СК по Новосибирской области.

- Весной Скоба вернулся в съемный гараж, чтобы забрать оттуда тело. Он заранее нанял экскаватор, чтобы тот выкопал яму в поле за городом. Также он договорился о доставке на место двух грузовиков с грунтом. Яма получилась большая, глубиной 4 метра. На дно Василий кинул сумку с телом Кукушкина, а сверху грузовики обильно засыпали землей, - вспоминает подробности допроса Анжелика Мурашко.

После всех этих манипуляций преступник был на 100 процентов уверен, что Кукушкина уже не найдет никто. Вряд ли он в тот момент думал, что спустя 4 года убитый друг приведет его сюда с того света.

Останки бизнесмена были найдены в яме глубиной 4 метра. Фото: предоставлено СУ СК по Новосибирской области.

- Скоба заключил со следствием досудебное соглашение. Он действительно привел нас на место, где мы извлекли из земли пропавшего мужчину. За это время от тела остались только скелет и часть одежды. Супруга убитого смогла сразу опознать мужа по уцелевшему золотому перстню, который они когда-то выбирали вместе, - добавила КП-Новосибирск следователь.

Родные смогли проститься с Сергеем и похоронить его на кладбище. Вероятно, его душа наконец обрела покой.

Супруга опознала мужа по кольцу. Фото: предоставлено СУ СК по Новосибирской области.

Суд учел чистосердечное признание Скобы и содействие следствию при раскрытии преступления. К уже существующему сроку ему добавили еще 7 лет колонии.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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