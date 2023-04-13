«Он был в шоке, когда пацаны сказали «встречай!»: одногруппники купили своему старосте машину, чтобы поддержать его на СВО

Товарищи гнали машину в ДНР прямо из Волгограда. Фото: предоставлено героем публикации.

В Новосибирске одногруппники решили поддержать своего старосту, который отправился в зону СВО. Они скинулись деньгами и купили подразделению, где служит мужчина, машину.

— Мы вместе учились в НГАУ на факультете механизации сельского хозяйства. Там была военная кафедра. Нашего старосту Александра как лейтенанта запаса призвали в зону СВО. Сейчас он командир минометной батареи. Мы постоянно списывались, созванивались с ним, узнавали, в чем нуждается его подразделение. Однажды он сказал, что очень не хватает машины. Мы услышали, — рассказывает КП-Новосибирск одногруппник Михаил.

Сейчас сибирякам по 40 лет — студенчество давно в прошлом. Однако мужчины смогли сохранить дружбу: уже в начале апреля двое однокашников отправились за машиной.

В Волгограде товарищи купили Ниву. Она обошлась одногруппникам в 250 тысяч рублей. Авто подогнали прямо к подразделению в ДНР. Получатель подарка не ожидал такого сюрприза.

Боец прокатил товарищей по местности и показал поселок в ДНР, где остановились военные. Фото: предоставлено героем публикации.

— Своим ходом мы передали машину прямо «в руки» Александру. Он, конечно, был в шоке, когда пацаны ему сказали: «выходи, встречай!». Боец прокатил нас по местности — показал дома, разрушенные от взрывов. Мы были сильно ограничены во времени, поэтому побыли с ним часов 5 и поехали назад, — добавил товарищ военного.

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