Он думал, что богат, минут 15: в Новосибирске вахтовик из Нижнего Тагила ограбил игровой автомат с деньгами-фальшивками

Мужчина разбил стекло в игровом автомате. Фото: скриншот из видео УТ МВД РФ по СФО

Нетривиальное ограбление игрового автомата закончилось настоящей статьей. Похититель решил обчистить стеклянную коробку в надежде сорвать куш, а в результате получил фальшивые купюры банка приколов. Как это было - узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

- 37-летний житель Свердловской области возвращался домой с вахты. В Новосибирске у него была пересадка на поезд до Нижнего Тагила. Пока мужчина был на вокзале, решил сыграть в игровой автомат с призами, в том числе и с деньгами, - сообщили КП-Новосибирск в УТ МВД по СФО.

Раз попытка, два попытка. Мужчина уже перестал верить в Фортуну и решил действовать силой. Камеры наблюдения зафиксировали, как вахтовик подходит к автомату, вежливо просит зевак расступиться, достает лом и разбивает стекло.

Толпа в ужасе бежит, а довольный работяга забирает деньги и уходит. Каково же было его разочарование, когда оказалось, что из всей этой «котлеты» настоящие всего 2 тысячи рублей. Так что ощущение эйфории продлилось всего минут 15. А потом «богач» понял, что его обманули. Да еще и с полицией придется общаться.

Это уже не первый случай, когда в подобном автомате оказываются фальшивки. В феврале 2023 года школьница выиграла у такой машины iPhone 11 Pro Max. Открыв коробку, девочка была разочарована: внутри ничего не оказалось.

- Конечно, потому что в таких автоматах зачастую стоят муляжи. Это касается и денег, и техники. Как раз на случай, если кто-то захочет разбить стекло и забрать. А тогда мы связались с мамой девочки и отдали ей настоящий телефон, - рассказал КП-Новосибирск владелец такого игрового автомата.

Полицейские задержали вахтовика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину отправили в СИЗО. Но за что? Ведь по факту он украл всего лишь 2 тысячи - это была единственная не поддельная купюра. Своими предположениями поделился юрист.

- Возбуждено уголовное дело по 2-й части статьи. Возможно, дело квалифицировали по пункту «д» (крупный размер) или же «в» (проникновение в иное хранилище). Если мы говорим про крупный размер, то он начинается с 250 тысяч рублей. Могу предположить, что ущерб увеличился из-за того, что сломан сам автомат, ведь его разбили, - пояснил КП-Новосибирск Никита Иванков, юрист. - В таком случае мужчину действительно могут отправить в СИЗО.

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