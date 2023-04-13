«Триста тысяч в месяц, нужен только ноутбук»: как разводят на удаленной работе в интернете – нам еще и приплатить пришлось

Наш корреспондент искал удаленную работу. Фото: Виктория МИНАЕВА

Тема удаленного заработка стала суперактуальна во время пандемии. Эта волна породила сотни вакансий с просто сказочными условиями: занятость - 4 часа, нужен только интернет и ноутбук, заработок - от 50 тысяч рублей и выше. Именно такую работу мечты (чтобы ничего не делать и получать много-много) попытались найти корреспонденты новосибирской «КП». Немного забегая вперед, признаемся: нам еще и самим пришлось заплатить рекрутерам.

СМЕНА 4 ЧАСА, ЗАРПЛАТА - 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Охота на самые жирные вакансии началась с сайтов по поиску работы. Мы решили, что это самый надежный вариант. Взгляд сразу упал на необычную формулировку в одном из объявлений: «Ищем начинающего специалиста по борьбе с мошенничеством (удаленно). Зарплата - от 75 тысяч рублей в месяц на руки».

Фейк о борьбе с мошенничеством. Фото: скриншот

Специального образования или умений не требуется. Обязанностей минимум: «обрабатывать обращения клиентов и отвечать на сообщения в чате. Смена по 4 - 6 часов по выходным или вечерам». Мы уже представили, как разоблачаем особо опасных преступников. Глядишь, не только зарплату получим, но и медаль от МВД. Жмем кнопку «откликнуться», заполняя резюме. Ответ поступает сразу же: «Подпишитесь на наши новостные каналы в Телеграме, где мы публикуем самые интересные вакансии» - и ссылка на собеседование. В предвкушении переходим по ней, а там вакансия на еще одном сайте с предложением устроиться… продавцом-кассиром! За 42 тысячи.

- Ну и как мошенников ловить? Криком: «Свободная касса?», - спрашиваем мы в переписке у менеджера. Но нам так и не ответили.

Откликнулись на одну вакансию одну, а предложили совсем другое. Фото: скриншот

Понимаем, что нас обманули. Поймали на крючок с приманкой в виде 75 тысяч. Но это не все: мы заполнили анкету, а значит, добровольно поделились своими персональными данными. В этот же день в мессенджеры посыпался спам с кучей уже не интересных вакансий. А той самой привлекательной, выходит, не существует.

«РАБОТАЕШЬ ПОД ЧАШКУ КАКАО, ЛЕТАЕШЬ В ТУРЦИЮ»

Настойчивого журналиста одной неудачей с пути не собьешь. Утраченное доверие к официальным сайтам привело нас в соцсети. Одна из популярных платформ предлагает новую вакансию, размещенную от имени какой-то Оли Петровой. Ее пост вывалился с пометкой «Вам это может быть интересно».

Многочисленные объявления про карточки Вайлдберриз. Фото: скриншот

«Ищу девочек на подработку. Карточки на Wildberries, 5 - 7 тысяч в неделю. 2 - 3 часа по будням» - коротко и многообещающе! И действительно, нам это интересно. А описание вообще мечта лентяя: «Графика нет. Хочешь - работаешь вечером, под чашку какао и любимую песню. Хочешь - за обедом посидела позаполняла карточки товаров. Или пока ребенка ждешь с кружков». Эта праздная Оля Петрова еще и хвастает: «Я на таких карточках делаю 300 тысяч в месяц. Мои девочки-помощницы тоже не отстают. Одна на днях написала, что взяла путевки на всю семью в Турцию. Впервые едут отдыхать за 6 лет».

Для работы нужен только ПК или смартфон. Фото: скриншот

Быстрее кликаем на ссылку. Интернет переносит нас на главную страницу стороннего сайта с ярким заголовком: «Стань менеджером маркетплейсов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц!» Конечно, уже не 300 тысяч, но все равно хорошо. Откликаемся, и нам предлагают потратиться на обучение. Вот, похоже, где собака зарыта, а вместе с ней и мечта о турецких пляжах. Правда, нас тут же успокаивают: мы попали на акцию. Прямо сейчас курс будет стоить всего 27 рублей (это не опечатка!) вместо 900. Что ж скупиться, инвестируем в свое будущее. В ответ приходят «семь открытых уроков». Только вот там совсем не про карточки. Нас учат, как открыть свой бизнес на маркетплейсах. Уроки эти явно собирали на коленке. Пользы - ноль, все это есть в интернете. Уже ясно, что тут заработаем не мы, а те, кому такие же доверчивые соискатели кидают 27 рублей за доступ к информации сомнительного качества. А представьте, сколько девушек по всей стране повелись на посты таких, как Оля Петрова.

Платим 27 рублей за курсы Вайлдберриз. Фото: скриншот

Кстати, когда мы устремились к красивой жизни и не прочитали мелкий шрифт, наша невнимательность чуть не добавила бонусом оформленную платную подписку на этом сайте. То есть еще за семь уроков следом могли бы списать уже 900 рублей. Но мы вовремя это заметили и отменили подписку на последующие продукты этих «учителей».

Уроки от Вайлдберриз за 27 рублей. Фото: скриншот

ПОПАЛСЯ САМ - ОБМАНИ ДРУГОГО

Попытка не пытка. Пробуем найти хорошую работу на сайте объявлений. Открываем приложение по типу «купи-продай», где встречаются в том числе и вакансии работодателей.

«Удаленная работа. Подходит для мам в декрете, подростков, инвалидов. Вам понадобится телефон с выходом в интернет или ПК. Я вас обучу, все объясню. Очень высокий доход» - манит новая вакансия неизвестностью.

Платите 100 рублей и разводите других на 100 рублей. Фото: скриншот

Откликаемся. Нас тут же просят перейти на переписку в мессенджере. Пишем туда. В ответ получаем предложение перевести 100 рублей на карту неизвестного нам человека, а взамен нам якобы сразу же дадут инструкции, как заработать. Мы выкручиваем опцию «доверие» на 100% и переводим деньги какому-то Васе. Отправляем чек-отчет в переписке и даже волнуемся. Нет, нас не обманули! Нам дают работу.

Помните, в детстве были «письма счастья»? Тебе приходит послание, а ты должен переписать его 10 раз и разослать другим людям. Тут похожий механизм. Мы должны разместить такую же вакансию на различных платформах и продавать ее наивным людям за 100 рублей. Наш «работодатель» честно признался, что дело прибыльное. В день пишут 60 - 150 человек. Каждый третий готов немного заплатить за инструкцию к легким деньгам.

Условия работы. Фото: скриншот

- Это как услуга за услугу. Вы платите мне, а вам платят другие, - торжественно заявляет наш новый шеф, он же организатор HR-пирамиды.

В общем, наш эксперимент завершился не совсем удачно. Заработали не мы, а на нас. Но сам опыт - бесценен. Хоть и сводится вывод к одной пословице: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Кстати, в «КП» - Новосибирск» открыта вакансия на должность журналиста, авторам можно работать удаленно, мы бесплатно обучим вас и будем платить хорошую зарплату. Правда, трудиться придется много и честно.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Чтобы обозначить конкретные ошибки в нашем эксперименте, мы отправились к новосибирскому юристу Никите Иванкову. Он объяснил, на что требуется обратить внимание при поиске удаленной работы, чтобы не быть обманутым:

- Нужно проверить данные о работодателе в интернете. Для этого достаточно воспользоваться любой поисковой системой. В открытом доступе есть реквизиты, ИНН, телефоны компании и прочее. Дальше по ИНН можно посмотреть компанию по сайтам судов, судебных приставов и налоговой. Так вы убедитесь в порядочности работодателя и не попадетесь на удочку мошенников. Но для этого хотя бы спрашивайте название юридической организации, в которую вас приглашают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber