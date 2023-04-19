Юный сибиряк через боль вышел на соревнования и взял три призовых места

Виталий Гавриленко занимается спортивной аэробикой с 6 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько на это нужно сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

На выступлении в Екатеринбурге. Фото: Предоставлено героем публикации

ЗА ЧТО БЫ НИ ВЗЯЛСЯ - ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Спортивная аэробика - очень зрелищный вид спорта, в котором сочетаются гимнастика, акробатика, хореография. Тут важны гибкость, сила, выносливость, слаженность и четкость движений.

Восьмиклассник Виталий Гавриленко спортивной аэробикой занимается с 6 лет. Он призер первенства России - 2022, победитель и призер первенств Сибирского федерального округа, области, города. Виталий - кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике, у него 1-й взрослый разряд по акробатике, а еще - зеленый пояс по тхэквондо.

Мама с 3 лет водила юного спортсмена в вокально-танцевальный ансамбль, а когда семья переехала из Павлодара в Новосибирск, началась эпоха аэробики. Рядом с домом была спортивная школа, куда Виталий ходил на занятия вместе со старшей сестрой.

Семья Гавриленко старается чаще бывать на природе. Фото: Предоставлено героем публикации

- В категории 6 - 8 лет он был практически абсолютным чемпионом по СФО. В категории 12 - 14 лет выступал во всех существующих в этом спорте номинациях: «Соло», «Пара», «Тройка», «Группа», «Степ», «Дэнс». Такой парень: за что бы ни взялся, у него все получается. Но когда понимает, что ему что-то дается легко, может потерять интерес. Хотя в этом спорте еще есть к чему стремиться. Сейчас поставил перед собой цель получить мастера спорта, - рассказывает мама Надежда.

«НЕТ, Я ПОЙДУ!»

С 2016 года Виталий занимается в спортивной школе «Триумф» у Маргариты Викторовны Некрасовой и Марии Васильевны Чесноковой. Юному спортсмену повезло потренироваться даже у легендарного тренера по спортивной аэробике Ираиды Степановны Утиной, когда она работала в «Триумфе».

- Мои тренеры мне нравятся. Думаю, правильный тренер должен понимать, когда быть строгим, а когда нужна его поддержка. Мои тренеры - именно такие, - поделился Виталий.

Виталий Гавриленко: «Когда выступаю, полностью сосредоточен на музыке и движениях». Фото: Предоставлено героем публикации

Тренировки длятся по 3 - 3,5 часа. Какие-то пролетают незаметно, а те, что с силовыми упражнениями и прокачкой, тянутся медленно.

- Бывали моменты, когда хотелось бросить. Маме истерики закатывал. А она отправляла на тренировки, говорила - надо, - смеется спортсмен.

К соревнованиям он относится очень серьезно. Может не спать, волноваться, даже разболеться. Но когда выходит на площадку, всегда выкладывается по полной.

- Однажды в категории 9 - 11 лет в Екатеринбург повезли только четверых детей из нашей команды: трех девочек и Виталия. Из Екатеринбурга они вернулись с тремя первыми местами. Прилетели в пятницу утром, а в воскресенье уже были другие соревнования, в Академгородке. У сына очень сильно разболелась голова, но он все равно поехал. Уже в зале стало хуже, поднялась температура, даже ходить было больно. Мы сняли его с соревнований. Он посидел на скамье, а потом говорит: «Как так - сейчас меня объявят, а я не выйду? Нет, я пойду!» Пошел - и занял еще три первых места! - вспоминает мама.

ПОДДЕРЖИВАЮТ ДАЖЕ КОШКА С СОБАКОЙ!

За яркими спортивными выступлениями стоит регулярный труд.

- Как настраиваешься перед соревнованиями?

- Настраиваться начинаю, когда до моего выступления остается 2 - 3 номера. Подхожу к месту, откуда выходят, и начинаю продумывать все элементы, каждый проход, движения.

В спортивной аэробике сочетаются гимнастика, акробатика и хореография. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Как относишься к соперникам?

- С теми, кого давно знаю, дружим. А вообще, всегда стремишься обогнать того, кто сильнее тебя. С самого начала своей спортивной карьеры, как только начал ездить на соревнования, всегда на старших смотрел, что и как они делают. Набирался опыта.

Мама говорит, когда сын на выездных соревнованиях, она обязательно их смотрит. Если в это время на работе, болеют всей сменой. Дома вместе с дочкой смотрит от начала до конца выступления всей команды, а ближе к выступлениям Виталия прибегают бабушка и папа: болеют, переживают, эмоции иногда зашкаливают, бывает и до слез.

Интересуемся у Виталия, чувствует ли он такую мощную поддержку на расстоянии?

- Помню, мама скидывала видео, где все собрались у телевизора: она, папа, бабушка, сестра. А рядом с ними кошка с собакой на стуле - тоже сидят и смотрят. Конечно, я их поддержку всегда чувствую. Для меня это очень важно!

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

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* По данным мэрии города Новосибирска.

** По данным Единого ресурса застройщиков.