Студенты железнодорожного колледжа встретились с командиром ОМОН «Сибирь»

Евгений Щербаков и Анатолий Волков со студентами на уроке мужества в НКТТ имени Н. А. Лунина. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Преподаватель Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина Анатолий Волков 45 лет посвятил работе на железной дороге. Гонорар за одну из своих авторских работ он потратил на два современных тактических шлема. Центр поддерживает различные мероприятия и откликается на все инициативы сибиряков, поэтому организовал для лунинцев встречу с Евгением Щербаковым, командиром ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области, кавалером ордена Мужества, участником военных действий в Северо-Кавказском регионе. Он пообщался с ребятами и пообещал отправить шлемы в зону СВО в ближайшее время.

Урок мужества в НКТТ имени Н. А. Лунина собрал около 150 лунинцев. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«ЖИТЬ НА ПРИМЕРАХ СВОИХ ГЕРОЕВ»

На организованный Центром урок мужества пришли около 150 лунинцев. Анатолий Волков рассказал, что делает все, что в его силах, помогает чем может, потому что очень переживает за ребят на передовой.

- Как только получил информацию о том, что мне переведено денежное вознаграждение, я не задумываясь решил: необходимо внести в победу над нацизмом хотя бы вот эту маленькую частицу. Мой дед не вернулся с фронта - он старался что-то сделать, чтобы у всех - детей, внуков, правнуков - было светлое будущее, - поделился Анатолий Волков. - Мы 77 лет прожили спокойно, без войны, и вот такая беда случилась…

Преподаватель колледжа Анатолий Волков решил внести свой вклад в поддержку бойцов в зоне СВО. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Гонорар небольшой - денег хватило только на два шлема, но и этот вклад в общее дело очень важен и ценен. В рамках встречи студенты передали шлемы командиру ОМОНа, чтобы он помог оперативно доставить снаряжение бойцам на передовую.

В колледже транспортных технологий воспитывают патриотизм реальными делами. Выпускники принимают участие в специальной военной операции, некоторые из них представлены к государственным наградам: Кириллу Бубееву и Александру Макарову за личное мужество и отвагу вручили медаль Суворова. В различных акциях и сборе гуманитарной помощи для участников СВО активно участвуют и студенты, и преподаватели.

Приглашенный герой поблагодарил лунинцев за неравнодушие. По словам Евгения Щербакова, встречи на уроках мужества не просто эффективны - они необходимы и старшему поколению, которое начинает глубже понимать, чем живет молодежь, и молодым, ведь они могут перенять опыт, знания, почувствовать живые эмоции.

По словам командира ОМОН «Сибирь» Евгения Щербакова, встречи на уроках мужества не просто эффективны - они необходимы. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Общение с залом вышло искренним и душевным. Первокурсник Никита Попов отметил, что рассказанные истории были невероятно интересными, а его самого после встречи просто переполняла гордость за парней, которые отдали за нас жизни.

- Молодежь должна жить на примерах своих героев, которых у нас очень много. Очень рад был встретиться со студентами, мы всегда с удовольствием откликаемся на такие приглашения. Проводили, проводим и продолжим проводить такие мероприятия, - пообещал Евгений Щербаков. - Ребята с удовольствием идут на контакт, очень много дискутируют. Свои встречи мы проводим обычно в виде беседы. Рекомендую именно такой вид общения, потому что при разговоре ребята раскрываются, стеснение пропадает, они задают различные вопросы. Очень много спрашивают о том, как пришел в подразделение, какие были интересные, тяжелые моменты в службе. Интересуются, за что получил боевые награды. Были и серьезные вопросы. Буквально недавно на одной из встреч меня спросили, какое место в нашей жизни занимает вера в Бога либо вера вообще во что-то. Видно, что люди готовятся к таким мероприятиям, серьезно подходят к ним. Чувствуется, что им небезразлична судьба, история нашей Родины, видно, что они ей интересуются, изучают, и это очень ценно!

Обо всех проектах и мероприятиях можно узнавать на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo.